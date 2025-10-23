október 23., csütörtök

Október 23.

1 órája

Kövesse nálunk élőben Orbán Viktor ünnepi beszédét a Kossuth téren

Címkék#Békemenet#október 23.#Orbán Viktor

A Békemenet végállomásán, a Kossuth téren mond ünnepi beszédet Orbán Viktor az összegyűlt tömeg előtt. Az utóbbi évek alapján a miniszterelnök beszédében kiemelt szerep juthat az ukrajnai háborúnak, és annak, hogy Magyarországot megőrizzék a béke szigetének.

Orbán Viktor kormányfő ünnepi beszédet mond az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján tartott megemlékezésen az Erzsébet téren 2021. október 23-án

Forrás: MTI

Fotó: Koszticsák Szilárd

Cikkünk frissül

Rákay Philip köszöntötte a megjelenteket a Kossuth téren 13 óra után 16 perccel, külön a Békemenet résztvevőit. – Isten hozta a határon túli magyar testvéreinket is – emelte ki Rákay, hozzátéve: nélkületek fél emberek vagyunk.  

Ezután egy kisfilmet vetítettek le, amiben '56-osok meséltek arról, milyen volt a forradalomban részt venni, és üzentek a fiataloknak is. 

Itt nézheti élőben a miniszterelnök beszédét:

Korábban írtuk

A békemenet hatalmas tömege tizenegy órakor indult el az Elvis Presley téren, ahonnan a menet a Margit hídon, a Nyugati téren és az Alkotmány utcán keresztül érkezett a Kossuth térre a kormányfő beszédére.

Az utóbbi években Orbán Viktor október 23-i ünnepi beszédeiben többször is a nemzetközi folyamatokra és azoknak a Magyarországra gyakorolt hatásairól értekezett.

Magyarországért és a magyar szabadságért most azzal tehetjük a legtöbbet, hogy nem veszünk részt mások háborújában

– fogalmazott tavaly a miniszterelnök.

A legutolsó békemenetre 2024-ben az európai parlamenti választások előtt került sor, amelyen a sok százezer résztvevő ismét hitet tett a békepárti politika oldalán. A 2022-es békemenethez hasonlóan ezen az eseményen is hangsúlyos volt az orosz–ukrán háború helyzete.

Csak akkor maradhatunk ki a háborúból, ha a magyar választók megerősítik a kormányt. Csak akkor maradhat ki Magyarország a háborúból, ha miénk lesz Európa legnagyobb választási győzelme

– fogalmazott a tavaly júniusi békemenet után tartott beszédében Orbán Viktor

Jellemző, hogy a békemeneteket sorsfordító események, főleg választások közeledtével szoktak tartani, a rengeteg számú résztvevő pedig a kormánypártok hatalmas győzelmét vetítette előre. Így fél évvel a választások előtt kiemelt jelentősége van annak, hogy

a magyarok ismét világos üzenetet küldjenek a békemeneten arról, hogy a kormány és a béke oldalán állnak.

 

