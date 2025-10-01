2 órája
Magyar Péter csak látszatdemokráciát kínál
„Magyar Péter csak látszólag játssza el a demokráciát, hiszen ha a végén vétójoga van, akkor az egész folyamat elveszíti a lényegét” – mondta Magyar György a Tisza Párt jelöltállítási terveiről. A Civil Választási Bizottság elnöke szerint ez nem tekinthető valódi előválasztásnak, sokkal inkább egy zártan működő részvénytársaság logikája szerinti „kiválasztásnak”.
Magyar Péter az utolsó pillanatban visszavonulót fújt a Tisza Párt jelöltállítási terveit illetően, az eredeti elképzelés szerint ugyanis már szeptemberben bemutatták volna minden választókerületben (vk) a három-három jelöltet, akik közül november elején belső szavazással választanák ki a két esélyesebbet, végül pedig nyílt szavazással dönthetnének a választópolgárok. A nyertes jelöltet november végén a Tisza kongresszusán mutatnák be – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.
Ehhez képest Magyar Péter a napokban közölte,
az egész jelöltállítási folyamat csak bő egy hónap múlva kezdődik, és a nyilvánosság kizárásával döntik el, ki induljon 2026-ban.
Döntését azzal indokolta, hogy a jelöltek nem érzik magukat biztonságban, félnek a fenyegetésektől, tartanak a lejáratásuktól.
Magyar György, a Civil Választási Bizottság (CVB) vezetője a Tisza elnökének bejelentését lapunknak úgy értékelte, két elmélet képzelhető el okként: „Az első az, amit Magyar Péter is mondott, a karaktergyilkolástól való félelem. A pártelnök gondolhatja azt, hogy a már kiválasztott és bejelentett jelöltjei nincsenek biztonságban. Ezért nem teszik ki őket különböző támadásoknak, és rövidebb időt hagynak arra, hogy ezt a lejáratást végrehajtsák” – fogalmazott az ügyvéd. A másik ok, ami Magyar György szerint okozhatja a kitolt jelöltállítást, az, hogy Magyar Péterék nincsenek készen. „Nincs meg a kellő számú jelölt, nem volt idő talán megszűrni őket, nincs, aki megszűrje, esetleg a Tisza-szigetek között nincs meg a kellő egyetértés” – sorolta, hozzátéve,
magyarázatként az egyes verzió nyilván jobban hangzik, mert így lehet felelősöket találni, és nem a belső problémákra hivatkozva halasztja a párt a jelöltállítást.
