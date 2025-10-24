október 24., péntek

Magyar Péternek az a baja Tarr Zoltánékkal, hogy nem hazudnak olyan jól (videó)

Tisza Párt, Magyar Péter, Menczer Tamás

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Partizánnak és az RTL riporterének is interjút adott a Békemeneten.

A Békemeneten kapta mikrofonvégre a kormánypártok kommunikációs igazgatóját Gulyás Márton. Menczer Tamás a közösségi oldalán osztotta meg az elhangzott beszélgetésről a videót.

– Miért nem azokkal a dolgokkal szállnak vitába, amelyek ideológiai vagy politikai különbségek, és miért olyan vádakat fogalmaznak meg, amelyeknek a valóságát a Tisza Párt tagadja? – kérdezte Gulyás Márton, a Partizán műsorvezetője.

A kommunikációs igazgató válaszában határozottan visszautasította, hogy a kormánypárt megalapozatlan állításokat hangoztatna.

Azért, mert amit ön mond, az nem igaz

 – válaszolta. Emlékeztetett: a Tisza Párt saját tagjai beszéltek adóemelési tervekről.

A választás után mindent lehet – rémlik? Ezt Tarr Zoltán mondta közvetlenül azután, amikor elmondták, hogy a személyi jövedelemadóra Tisza-adót vetnek ki, és megemelik.

– Azóta minden tervük kijött a társasági adóemelésről is, arról, hogy áfát nem csökkentenek, és a nyugdíjak megadóztatásáról is – fogalmazott Menczer.

A Fidesz kommunikációs igazgatója jelezte: ezek a kijelentések nem a kormány vádjai, hanem a Tisza Párt politikusainak saját szavai.

Ezeket ők maguk mondták el, a politikusaik, élén az alelnökkel és a szakértőikkel. Tudja, mi a legnagyobb baja Magyar Péternek Tarr Zoltánnal és a mellette lévőkkel? Hogy nem hazudnak olyan jól, mint ő, és időnként elkottyintják az igazságot

– szembesítette a kérdezőt a valósággal.

– Mindent tudunk róluk, és ők maguk mondták el – szögezte le Menczer Tamás.

Az RTL védi Magyar Pétert, pedig őket sem veszi emberszámba

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója készségesen válaszolt a Békemeneten az RTL riporterének kérdéseire is. Az interjúról készült videót a közösségi oldalán osztotta meg Menczer Tamás.

Magyar Pétert pórázon irányítják, talán Weber áll mögötte – jelentette ki Menczer Tamás.

Az országot meg kell az ilyenektől védeni

– mondta a kommunikációs igazgató. Emlékeztette a riportert, hogy Magyar Péter elárulta a családját, az újságírókat pedig a Dunába lökné és minősíthetetlen jelzőkkel illeti őket.

Önök olyan embert és olyan ügyet segítenek, aki még önöket sem veszi emberszámba

– mutatott rá a fideszes politikus.

– Az RTL a Békemeneten is nagyon védte a kis kedvencüket, Magyar Pétert. Szerintük mi alaptalanul bántjuk szegény Magyar Pétert. Valójában csak fáj nekik az igazság – összegezte a videója mellett Menczer Tamás.

