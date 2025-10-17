Recept a sikerhez
2 órája
Menczer Tamás elárulta, mire volt szükség a budapesti békecsúcshoz
A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint Magyarország történelmet csinál.
Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója
Forrás: MTI
Fotó: Lehoczky Péter
Ha békét akarsz és kitartó vagy, ahogy Orbán Viktor, akkor az eredmény is megérkezik! – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában Menczer Tamás.
A kommunikációs igazgató hozzátette: Jön a Budapesti Békecsúcs! Magyarország történelmet csinál.
5 órája
Orbán Viktor: Trumppal tegnap beszéltem, Putyinnal pedig ma fogok (videó)
