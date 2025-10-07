október 7., kedd

Amália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szembesítés

1 órája

Menczer Tamás alaposan visszavágott Magyar Péternek (videó)

Címkék#Magyar Péter#Menczer Tamás#üzenet

A közösségi oldalán válaszolt az őt minősítgető Tisza vezérnek a kormánypártok kommunkációs igazgatója. „Nem rólam mondja a volt feleségem, hogy valamilyen képződmény vagyok” – jelezte Magyar Péternek a válaszában Menczer Tamás.

MW
Menczer Tamás alaposan visszavágott Magyar Péternek (videó)

Menczer Tamás jól visszavágott Magyar Péternek

Forrás: KKM

„Kicsi megszólított. Itt válaszolok. Helló, Kicsi! Láttam, hogy rólam posztoltál, és közölted, hogy én vagyok az embertelenség csúcsa. Az embertelenség csúcsa” – jelentette ki a közösségi oldalán közzétett videójában Menczer Tamás, miután Magyar Péter a Facebookon személyeskedő üzenetet küldött neki, szúrta ki a Magyar Nemzet.

A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója rámutatott: lényeges különbség van közte és a neki üzengető tiszás pártelnök között:

Tudod, miért? Mert soha, soha nem árulnám el őket. Nem rólam mondja a volt feleségem, hogy valamilyen képződmény vagyok, és nem én vagyok az, akivel a saját fia nem áll szóba. Ez mind te vagy, Kicsi.

– mutatott rá a közte és a családját eláruló lényeges különbségre a politikus. 

Csak azt kapod, amit megérdemelsz. Szép estét kívánok Ilikével, kérlek, add át kézcsókomat!

– köszönt el Menczer Tamás.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu