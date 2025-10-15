1 órája
Az Európai Bizottságot és Magyar Pétert nem érdekli a valóság
A Nézőpont Intézet legfrissebb elemzése szerint Magyarországon a kormánypárti és kormánykritikus médiumok hasonló arányban érik el a lakosságot, a sajtó sokszínűsége pedig nemzetközi összevetésben is erős – hangzott el a Magyar Médiapiaci Körkép bemutatóján. Az olvasók, nézők egy részét ugyan érdekli, de az Európai Bizottságot és Magyar Pétert egyáltalán nem hatja meg a valóság – mutatott rá Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője.
Magyar Pétert és brüsszeli gazdáját, Manfred Webert sem érdekli a valóság
A magyarországi médiumok politikai hovatartozásuktól függetlenül az ország egész területén bárki számára könnyen hozzáférhetők – idézte az eseményről szóló tudósításában a Magyar Nemzet Mráz Ágoston Sámuelt, a Nézőpont Intézet vezetőjét.
Az elemzésből kiderült, tízből kilenc magyar rendszeres médiafogyasztó, s csaknem ugyanannyian tájékozódnak televízióból (6,2 millió fő), mint internetről (6,1 millió fő).
A kutatást bemutató eseményen Mráz Ágoston Sámuel kiemelte:
a magyarok csaknem azonos arányban tájékozódnak a kormánypárti és az ellenzéket támogató médiumokból.
Azon személyek aránya pedig, akik csak egy orientáltságú médiából tájékozódnak, mindössze 6 százalék.
Egyszerű tartalomelemzéssel állapítottuk meg, hogy mely médiumok kormánybarátok és melyek kormánykritikusok
– ismertette az elemző.
A Nézőpont Intézet kutatása szerint a releváns kormánykritikus média 2024-ben összesen csaknem százmilliárdos bevételt ért el. A jelentés szerint nem a politikai környezeten, hanem a médiumok mögött álló társaságokon múlik a sikerességük.
Szó sincs arról, hogy a kormánykritikus médiumok tönkremennének és akadályozva lenne a működésük
– emelte ki Mráz Ágoston Sámuel.
A kutatás szerint a kormánykritikus médiafelületek alapítása sem állt meg 2010 után. Az elmúlt tizenöt évben ugyanis 36 új kormánykritikus médiafelület alakult.
Ma már hihetetlen, de 2010 előtt számos olyan médium nem létezett, amely ma vezető orgánumként működik
– emelte ki a Nézőpont Intézet vezetője. Ugyanakkor az elemzés szerint több kormánykritikus médium is átláthatatlan külföldi finanszírozásból működik, több lap is beleolvadt egy nemzetközi nyomásgyakorló hálózatba.
A legritkább esetben derül ki csak a médiumok mérlegeiből, hogy milyen támogatásokat kaptak külföldről
– emelte ki Mráz. Hozzátette: más forrásokból tájékozódva kiderült, hogy
összesen hárommilliárd forintot költöttek el Magyarországon külföldi donorok.
A kutatás szerint az ellenzéki lapok és baloldali pártok által terjesztett híresztelések ellenére a magyar közmédia arányosan jeleníti meg a kormánypárti és kormánykritikus szereplőket is.
Az elemzésben a hazai médiumok ellenőrzésére is kitértek. A kutatás szerint politikai okokból nem, döntő többségében formai követelmények miatt születtek hatósági határozatok. Mráz Ágoston Sámuel kiemelte: politikai tartalommal kapcsolatban csak kormánypárti médiumok, a Hír TV, a HírFM és a TV2 kapott büntetést 2024-ben.
Mindeközben a gyakran hangoztatott álhírek ellenére a kutatás szerint a kormányzati tájékoztatás és a közérdekű adatokhoz való hozzáférés az uniós gyakorlatnál hatékonyabban működik.
Mindez a kormányinfóknak köszönhető, ez a gyakorlat ugyanakkor nem létezik más országokban
– jelentette ki Mráz Ágoston Sámuel. Hozzátette:
a magyar kormány transzparens tájékoztatási gyakorlatot végez, a közérdekű adatok hozzáférése, valamint a magán- és köztulajdonban lévő üzleti adatok nyilvánossága is biztosított.
A kutatás bemutatását egy beszélgetés követte, amelyen Kereki Gergő, a Mandiner vezérigazgatója, Néző László, a Magyar Nemzet főszerkesztője és Boros Bánk Levente, a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója vett részt. A médiapiac helyzetéről szóló beszélgetésen szóba került a New York Times nemrég megjelent, Orbán Viktor miniszterelnökkel kritikus, Magyar Pétert támogató cikke, amelyben a Nézőpont Intézet vezetőjének a szájába adtak olyan kijelentéseket, amelyek az interjú során nem hangzottak el.
Az olyan médiumok, amelyeket külföldről fizetnek, egyértelműen külföldi befolyás alatt állnak
– jelentette ki Kereki Gergő. Néző László úgy látja, a legnagyobb probléma, hogy érdekel-e bárkit még a valóság. A magyar politika, média ugyanis az elmúlt másfél évben nem a valóságról szól.
Az olvasók, nézők egy részét ugyan érdekli, de az Európai Bizottságot és Magyar Pétert egyáltalán nem hatja meg a valóság
– mutatott rá a Magyar Nemzet főszerkesztője.
