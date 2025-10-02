1 órája
Nyomozás indulhat az álhírbotrány egyik kirobbantójának ügyében
Kuslits Gábor egy feljelentés szerint nem jelzett a hatóságnak a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatójának botrányos ügyeiről, bár kötelessége lett volna.
Kuslits Gábor, a fővárosi gyermekvédelmi szakszolgálat egykori igazgatója
Feljelentés-kiegészítést rendelt el a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a Semjén Zsolt és a kormány elleni álhírbotrány kirobbantójának, Kuslits Gábornak az ügyében – derült ki a rendőrség Magyar Nemzetnek adott válaszából. Ez azt jelenti, hogy a hatóság további adatokat gyűjt, és harminc napon belül dönt, hogy induljon-e nyomozás, vagy sem.
A történet előzménye, hogy Kuslits a Válasz Online-nak adott interjújában azt állította, már régóta lehetett tudni a Szőlő utcai javítóintézet volt igazgatójának ügyeiről.
Csakhogy Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára leszögezte, hogy Kuslits egészen az interjú megjelenéséig semmilyen hivatalos panasszal, feljelentéssel nem élt, pedig jelzőrendszeri tagként ez törvényi kötelessége lett volna. Emiatt a fővárosi Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat gyermekvédelmi jelzési kötelezettség elmulasztása miatt feljelentést tett Kuslits ellen a BRFK-n.
A javítóintézet volt igazgatóját, Juhász Péter Pált és élettársát májusban vették őrizetbe. A Magyar Nemzet cikke szerint hónapokkal később ezt az eljárást kihasználva egy jól körülhatárolható – influenszerekből és ellenzéki politikusokból álló – kör brutális lejárató kampányt, álhírbotrányt indított Semjén Zsolt és kormány ellen, valamint pedofilügyet kiáltott annak ellenére, hogy az ügyben nincs kiskorú sértett és politikusok sem érintette. Mindezt Tuzson Bence igazságügyi miniszter jelentése is megerősítette.
