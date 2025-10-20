Orbán Viktor: nekünk lesz egy békemenetünk és lesz egy brüsszeli háborús menet (videó)

„Békemenet. Október 23. Monumentális lesz. A többség a béke oldalán áll, többen leszünk, mint a brüsszeli háborús meneten!” – írta a Facebook-oldalán megosztott videóhoz Orbán Viktor.

Nekünk lesz egy békemenetünk és lesz egy brüsszeli háborús menet. Szerintem Magyarországon a többség a béke oldalán áll. Nemcsak többen leszünk fizikailag, hanem lélekben és szívben is biztosan azok lesznek és azok vannak többen, akik a béke oldalán állnak

– közölte a kormányfő, aki azt is jelezte, hogy meglepetések is várhatók a békemeneten.