Orbán Viktor: soha nem voltunk még ilyen sokan!

Békemenet egy szabad és erős Magyarországért! Soha nem voltunk még ilyen sokan!

– írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett fotóhoz, amelyen a Békemeneten résztvevő tömeg látszik.

Amint arról beszámoltunk, a miniszterelnök a Harcosok Klubjában üzent október 23-án.

„A békéhez erő kell, és ezt az erőt ma meg is mutatjuk!” – írta Orbán Viktor, aki meghirdette a Béke napja kihívást.