Orbán Viktor békemissziója folytatódott, a pápa fogadta a kormányfőt

Orbán Viktor a Vatikánban tárgyalt XIV. Leó pápával – számolt be róla a Magyar Nemzet. A találkozó után a miniszterelnök a közösségi oldalán úgy fogalmazott:

Arra kértem a Szentatyát, hogy támogassa Magyarország háborúellenes erőfeszítéseit. Magánaudiencián Őszentsége XIV. Leó pápánál

– tette hozzá Orbán Viktor.

„Van egy háborúellenes hálózat a világban, amelynek spirituális középpontjában a Szentatyát találjuk” – hívta fel a figyelmet kormányfő.

Legutóbb tavaly decemberben a békemisszió részeként még Ferenc pápánál járt a Vatikánban Orbán Viktor. Ezúttal XIV. Leó pápa fogadta a magyar kormányfőt. A pápa elődjéhez hasonlóan elkötelezett a béke iránt.