Egyiptom

1 órája

Orbán Viktor: indul a békecsúcs

Címkék#békecsúcs#Sarm es-Sejkben#Orbán Viktor#Donald Trump

A miniszterelnök a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést. Orbán Viktor tudatta: megérkezett Egyiptomba, a békecsúcsra.

Orbán Viktor: indul a békecsúcs

Orbán Viktor részt vesz a békecsúcson Sarm es-Sejkben

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Megérkeztünk Egyiptomba. Indul a Békecsúcs!

 – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán. 

A mai napon Egyiptomban, Sarm es-Sejkben rendezik meg a közel-keleti békecsúcsot, amelyre kevesebb mint harminc ország vezetőjét hívták meg – köztük Orbán Viktort. 

A miniszterelnök Donald Trump meghívására vesz részt a közel-keleti békecsúcson.

 A találkozó célja, hogy a világ legfontosabb szereplői egy asztalnál tárgyaljanak a közel-keleti helyzet békés rendezéséről, a konfliktus kiszélesedésének megakadályozásáról és egy tartós békefolyamat előkészítéséről – írja a Magyar Nemzet.
 


 

 

