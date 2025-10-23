Orbán Viktor ismét konkrét javaslattal érkezett Brüsszelbe (videó)

Furcsa helyzetben van az unió, és felelősségteljesen kell erre gondolni. Szerintem az ukrán ügyben ma egyáltalán érdemi tárgyalást nem is kellene folytatni, tekintettel arra, hogy küszöbön van egy orosz–amerikai békecsúcs. Két dolgot kéne tennünk. Az első, hogy most nem csinálunk semmit, nehogy azzal csökkentsük az orosz–amerikai megegyezés esélyét, és egy másik dolgot is, amit én régóta javaslok minden ülésen – ma is fogom, sosem fogadják meg –, hogy az Európai Uniónak önállóan is tárgyalást kellene kezdeni Oroszországgal.