Összefogás

2 órája

Orbán Viktor: Legyen ma a béke hangja a legerősebb!

A háború helyett az összefogás és az egyetértés fontosságát hangsúlyozta a miniszterelnök az 1956-os forradalom évfordulóján, és arra buzdította a magyarokat, hogy csatlakozzanak a Békemenethez.

Orbán Viktor: Legyen ma a béke hangja a legerősebb!

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

„Eljött a Békemenet napja. Ma az egész világnak megüzenjük: a magyarok nemet mondanak a háborúra. Nem fogunk meghalni Ukrajnáért! A gyerekeinket sem küldjük vágóhídra Brüsszel parancsára” – írta a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Budapest, 2024. június 1.A Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenetének résztvevői vonulnak a Margit hídon 2024. június 1-jén.MTI/Máthé Zoltán
A Békemenet résztvevői vonulnak a Margit hídon 2024. június 1-jén Fotó: Máthé Zoltán / MTI

A kormányfő arra kérte követőit, hogy személyesen is vegyenek részt a Békemeneten, amelyet a „történelmi nap” részeként említett. 

Ha teheted, tarts velünk személyesen ezen a történelmi napon, találkozzunk 9 órakor a Császár-Komjádi uszodánál. Legyen ma a béke hangja a legerősebb!

– fogalmazott.

A miniszterelnök bejegyzése szerint egész nap követni lehet majd a békemenet fejleményeit a Facebook-oldalán, és arra biztatott mindenkit, hogy 

„álljon ki bátran a háború ellen”.

Orbán Viktor ünnepi beszéde a Kosuth téren 13 órakor kezdődik.

