Nagy gazdasági bejelentésre készül Orbán Viktor

Címkék#bejelentés#gazdaságpolitika#Orbán Viktor#Nagy Elek

A miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nagy bejelentésre készül. A hamarosan kezdődő sajtótájékoztatón a magyar vállalkozásokat érintő intézkedésekről lesz szó.

Orbán Viktor miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke közösen tartanak sajtótájékoztatót. A hamarosan kezdődő eseményen várhatóan olyan bejelentést tesznek, amely a jelek szerint a magyar vállalkozások számára hozhat új, kedvező intézkedéseket – írja a Magyar Nemzet.

ORBÁN Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A gazdasági sajtóban több forrás is úgy véli, hogy szó lehet a kata újbóli bevezetéséről, illetve más olyan adózási és adminisztratív könnyítésekről, amelyek jelentősen megkönnyíthetik a kis- és középvállalkozások működését.

A kormány részéről mindez újabb bizonyítéka annak, hogy a kabinet kiemelt partnerként tekint a hazai vállalkozásokra, és folyamatosan törekszik a vállalkozói környezet javítására.

A bejelentés politikai és gazdasági üzenete egyaránt erős: a kormány nemcsak a makrogazdasági stabilitás megőrzésére, hanem a mindennapi vállalkozói terhek csökkentésére is figyelmet fordít.

A kamarával való szoros együttműködés pedig azt mutatja, hogy a döntések előkészítésekor a gazdaság szereplőinek véleménye is megjelenik. Ez erősíti a társadalmi és gazdasági konszenzust, hiszen a vállalkozói szféra bevonásával születő lépések jobban igazodnak a valós igényekhez.
Összességében a várható intézkedések egy újabb lépést jelenthetnek a vállalkozásbarát gazdaságpolitika felé, amely egyszerre biztosítja a költségvetés stabilitását és támogatja a hazai gazdaság motorját jelentő kis- és középvállalkozásokat.

 

A sajtótájékoztatóról folyamatosan frissülő szöveges tudósításban számolunk be.

 

