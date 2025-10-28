október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Biztonságban

1 órája

Orbán Viktor: nem hagyjuk, hogy a baloldal brutálisan csökkentse a nyugdíjakat!

Címkék#Orbán Viktor#baloldal#nyugdíjrendszer

Nemcsak megvédjük, hanem folyamatosan emeljük a nyugdíjakat – közölte a kormányfő.

MW
Orbán Viktor: nem hagyjuk, hogy a baloldal brutálisan csökkentse a nyugdíjakat!

Forrás: Orbán Viktor Facebook oldala

A baloldal elvette a 13. havi nyugdíjat, mi visszaadtuk. Most, ha hatalomra kerülnek, a nyugdíjak brutális csökkentésére készülnek nem hagyjuk! – fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán. A kormányfő úgy fogalmazott:

Amíg én itt vagyok, az idősek biztonságban érezhetik magukat! Nem csak megvédjük, hanem folyamatosan emeljük a nyugdíjakat!

Orbán Viktor egy videóban mutatta be a Tisza-holdudvar prominens figuráinak brutális nyugdíjcsökkentésről tett nyilatkozatait:

  • Ugyanazt a rendszert, ami eddig volt, nem feltétlenül szabad és kell fenntartani. Ez egyébként igaz a nyugdíjrendszerre, hogy mondjak még egy ilyen nehéz terepet. 
  • A nyugdíjrendszer most túl bőkezű, az induló nyugdíjak, és ezt relatíve csökkenteni kéne. 
  • A 13. már nem lehet azt mondani, hogy az közvetlenül a munkavégzéshez kapcsolódik. 
  • A legmagasabb nyugdíjakat mondjuk plusz 10-20 százalékkal megadóztatják.
  • Lehetne gondolkodni középtávú meg hosszútávú reformokon, de nem kell ezt a választás előtt részletezni. Először nyerjük meg a választást.
  • Én ezt elmebetegségnek minősítem, és ezt azonnal meg kéne szüntetni átmenet nélkül, nem visszamenőlegesen, de ezt nem is értem, hogy ez hogy jutott valakinek az eszébe. 

 

 

