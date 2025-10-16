2 órája
Sűrű napja lesz a miniszterelnöknek október 23-án (videó)
A kormányfő a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést. „Békemenet és EU-csúcs egy napon. Sűrű, de nem lehetetlen” – írta a videójához Orbán Viktor.
Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Mandinernek a Karmelita kolostorban 2025. október 15-én
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály
Fotó: Fischer Zoltán
„Soha ilyen szerencsés vagy aktuális a névválasztása nem volt a békemenetnek, mint most. Sőt, nagyobb a baj, mert hiába magyarázom Brüsszelben most már évek óta, nem először fordul elő, hogy a nemzeti ünnep napjára teszik az EU-csúcsot, október 23-ára” – idézte Orbán Viktor miniszterelnököt a Magyar Nemzet.
A miniszterelnök bejelentette: jön az Orbán–Trump-találkozó (videó)
A kormányfő elárulta, miután az EU-csúcs már hamarabb megkezdődik, mint hogy ő odaérne, a megérkezéséig a magyar álláspont képviseletét rábízza valakire.
Kénytelen vagyok írásban is elküldeni a magyar álláspontot ezekben a kérdésekben, és a vitára pedig felkérjük majd valószínűleg a szlovákokat, Fico miniszterelnök urat, hogy amíg meg nem érkezem, addig a magyar álláspontot folyamatosan képviselje
– mondta a miniszterelnök, hozzátéve, hogy sűrű nap lesz, de nem lehetetlen.