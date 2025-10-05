1 órája
Orbán Viktor: ki kell állnunk az egyházaink ellen agitáló félbolondok ellen (videó)
Újraszentelik a veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházat. Az eseményen beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök.
Orbán Viktor minsizterelnök
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda
Fotó: Benko Vivien Cher
Történelmünk alapkövéhez térünk vissza, hiszen a Szent Mihály Székesegyház falaiban a mai napig is ott vannak Boldog Gizella alapított
– mondta Orbán Viktor a Szent Mihály Főszékesegyház újraszentelése alkalmából mondott beszédén. A miniszterelnök rámutatott:
Magyarország története és a kereszténység fénysugara nem két külön szál, hanem egy azon szövet fonalai. Mint mondta, már kezdetben, mikor népünk sorsáról kellett meghozni a döntést a kereszténység felvételéről, az nem csak vallási döntés volt, hanem történeti és személyes döntés: a kereszténységgel felépíteni a magyar államot
– írja tudósításában a Magyar Nemzet.
Mint mondta, Magyarországon megerősítették azokat a közösségeket, amelyek értékrendje megőrizte a magyarságot, a keresztény magyar életet. Emlékeztetett:
az alaptörvény kimondja, hogy Magyarország keresztény kultúrájának védelme minden állami szerv kötelessége.
Van még mit tenni a kormányfő szerint azért, hogy ez a felelősség testet öltsön. Azt is mondta, ez a szolgálat helyezte a veszprémi székesegyházat a város közepére, és emelte a város fölé. Ez a magasság segíti felemelni a tekintetünket magasabb célokra helyezni.
Ugyan ki akarná, hogy az élete elsüllyedjen a mulandóság vízében?
– tette fel a kérdést. Mint mondta, ezek a falak látták a dicsőséget, és látták a pusztítást is. Látták, amikor a hit ereje éltette a magyarságot, és azt is, amikor feloldódott a hit üzenete.
Hozzátette: a nemzet elnyomása kéz a kézben járt az egyház nyomorgatásával, ezt soha nem szabad elfelejteni. Úgy vélekedett:
a mai erőszakos Lenin-fiúk, a papokkal üvöltöző szabadcsapatok ismét megjelentek a magyar politikában.
Nem adunk helyet nekik, helyette folytatjuk a templomépítő munkát. Erről az útról nem is fogunk letérni
– szögezte le.
A miniszterelnök azt is mondta, hogy Nyugat-Európa mára a templomrombolók civilizációjává vált. Jelezte, Közép-Európában más szelek fújnak. Itt még tudják, ha elvész a kereszténység, oda a haza is. Van, amikkel nem lehet viccelődni, kockáztatni, kísérletezni. Ilyen kérdés a migráció is. Azt mondta, a csehek tegnap választottak, és úgy tűnik, a csehek észnél vannak.
Orbán Viktor felsorolta ezután a nagy cseh és magyar hősöket és rámutatott: Mohácsnál a csehek is részt vettek a törökök elleni végzetes küzdelemben.
Beszéde végén Orbán Viktor egész Magyarország nevében köszönetet mondott a veszprémieknek munkájukáért és felajánlotta a kormány szövetségét vállalkozásaikhoz.
A veszprémiek sikerével eddig Magyarország mindig jól járt, a jövőben is legyen így
– zárta beszédét a miniszterelnök.