A lengyel külügyminiszter annak örülne, ha veszélybe kerülne hazánk energiaellátása
Radoslaw Sikorski reményét fejezte ki, hogy az ukránok felrobbantják a Barátság kőolajvezetéket. A lengyel külügyminiszter erről az X közösségi oldalon írt.
Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter
Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter az X közösségi oldalon válaszolt a magyar külügyminiszter bejegyzésére – írja a Magyar Nemzet. Szijjártó Péter arra reagált, hogy a lengyel külügyminiszter közölte, nem tudják garantálni, hogy a független lengyel bíróság nem tartóztatja le Vlagyimir Putyint, ha belép az ország légterébe.
Sikorski arról a független bíróságról beszél, amely Donald Tusk parancsára megtagadta az Északi Áramlat 2 vezetéket felrobbantó terrorista kiadatását?
– tette fel a kérdést Szijjártó Péter.
A lengyel külügyminiszter erre reagált egészen elképesztő stílusban. Mint mondta,
reméli, hogy az ukránoknak végre sikerül tönkretenniük a Putyin háborús gépezetét tápláló olajvezetéket, hogy hazánk csak Horvátországon keresztül juthasson olajhoz.
Vagyis annak örülne a lengyel külügyminiszter, ha a Barátság kőolajvezeték tönkretételével veszélybe kerülne hazánk energiaellátása. Sikorski háborús felbujtóként viselkedik – olvasható a Magyar Nemzet cikkében.