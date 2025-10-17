Szavazás indult a Tisza Párt potenciális jelöltjeiről

Meglepő poszt bukkant fel több, Magyar Péterrel és a Tisza Párttal szimpatizáló Facebook-csoportban. Egy hamisnak tűnő profil ugyanis azzal kapcsolatban kezdte kikérni az emberek véleményét, hogy kit szeretnének a szimpatizánsok a Tisza 106 képviselői közt látni Magyar Péteren kívül – írja a Magyar Nemzet.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Fotó: Hatlaczki Balazs / Forrás: MW

A válaszlehetőségek között olyan tiszás neveket lehet látni, mint Ruszin-Szendi Romulusz, Tarr Zoltán, Radnai Márk, Bódis Kriszta, Forsthoffer Ágnes, Magyar Márton, a Kontroll.hu alapítója és Magyar Péter testvére, valamint Nagy Ervin.

Azonban egészen meglepő ötleteket is találunk a javaslatok között. Ilyen volt Hadházy Ákos országgyűlési képviselő, Jakab Péter, a Jobbik levitézlett politikusa, Tordai Bence, a Párbeszéd országgyűlési képviselője, Márki-Zay Péter, bukott miniszterelnök-jelölt, Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció elnöke, vagy Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia egykori elnöke.

Azonban a leginkább megdöbbentő javaslat, amelyet az egyik csoporttag adott meg, a már majdnem egy évtizede elhunyt Torgyán József volt.

A szavazás indítója, a Kérdések és válaszok elnevezésű kamuprofil, Magyar Péter politikai pályára kerülése után különösen aktívan osztja meg a közösségi médiában és az ellenzéki szimpatizánsokat tömörítő csoportokban a Tisza Párt propagandáját. A profil már védelmébe vette Ruszin-Szendi Romuluszt, a Tisza-párt adópolitikáját, és napi szinten hergel a kormánypártok ellen.

A csoportokban lévő szavazásokról készült képeket ide kattintva megtekintheti a Magyar Nemzet cikkében.