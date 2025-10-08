1 órája
Szijjártó Péter elítélte, hogy Donald Tusk „terroristákat menteget”
A tárcavezető a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést, amiben reagált Donlad Tusk megdöbbentő kijelentésére. Szijjártó Péter elítélte, hogy a lengyel kormányfő az Északi Áramlat földgázvezeték felrobbantásával gyanúsított ukrán férfit mentegeti.
Donald Tusk megdöbbentő kijelntésére reagált Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Forrás: MTI/EPA/PAP
Fotó: Radek Pietruszka
Donald Tusk szerint rendben van az, hogyha valaki felrobbant egy gázvezetéket
– számolt be Szijjártó Péter a Facebookos bejegyzésében.
Ez megdöbbentő, mert adódik a kérdés, hogy akkor még minek a felrobbantása számít bocsánatos bűnnek vagy üdvözölendő cselekedetnek?
– írta.
Északi Áramlat: további vizsgálatokat rendeltek el a robbantással vádolt férfi kiadásáról
Egy biztos: mi nem akarunk olyan Európát, ahol a miniszterelnökök terroristákat mentegetnek
– tette hozzá.
A lengyel miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy nem az Északi Áramlat felrobbantása okozott problémát Európának, hanem az, hogy a földgázvezeték egyáltalán megépült. Arra is kitért, hogy hazájának nem állna érdekében kiadni Németországnak azt az ukrán férfit, akit a szabotázsakcióban való részvétellel gyanúsítanak, de erről végső soron a bíróság fog dönteni.