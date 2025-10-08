október 8., szerda

Északi Áramat felrobbantása

Szijjártó Péter elítélte, hogy Donald Tusk „terroristákat menteget”

A tárcavezető a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést, amiben reagált Donlad Tusk megdöbbentő kijelentésére. Szijjártó Péter elítélte, hogy a lengyel kormányfő az Északi Áramlat földgázvezeték felrobbantásával gyanúsított ukrán férfit mentegeti.

MW
Szijjártó Péter elítélte, hogy Donald Tusk „terroristákat menteget”

Donald Tusk megdöbbentő kijelntésére reagált Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter

Forrás: MTI/EPA/PAP

Fotó: Radek Pietruszka

Donald Tusk szerint rendben van az, hogyha valaki felrobbant egy gázvezetéket

– számolt be Szijjártó Péter a Facebookos bejegyzésében

SZIJJÁRTÓ Péter
Fotó: Katona Tibor

Ez megdöbbentő, mert adódik a kérdés, hogy akkor még minek a felrobbantása számít bocsánatos bűnnek vagy üdvözölendő cselekedetnek?

– írta.

Egy biztos: mi nem akarunk olyan Európát, ahol a miniszterelnökök terroristákat mentegetnek

– tette hozzá.

A lengyel miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy nem az Északi Áramlat felrobbantása okozott problémát Európának, hanem az, hogy a földgázvezeték egyáltalán megépült. Arra is kitért, hogy hazájának nem állna érdekében kiadni Németországnak azt az ukrán férfit, akit a szabotázsakcióban való részvétellel gyanúsítanak, de erről végső soron a bíróság fog dönteni.

