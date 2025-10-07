Rosszul jött a Tiszának a párt adóterveinek kiszivárgása és Ruszin-Szendi fegyverbotránya

Nem a Tisza Párt malmára hajtották a vizet a szeptemberi politikai események – írja a Magyar Nemzet az Alapjogokért Központ friss elemzése alapján.

A lap által szemlézett elemzésből kiderül, számtalan, a választók szempontjából kiemelt esemény történt a hónapban. Mint írták,

a jobboldal már szeptember első napján megszilárdította pozícióját, ugyanis elindult a kedvezményes, 3 százalékos lakáshitelt nyújtó új lakásvásárlási támogatás, az Otthon start program, amely amellett, hogy az albérletárak emelkedésében fordulatot hozott, továbbra is töretlen népszerűségnek örvend.

A Tisza Párt ezzel szemben a nyár végén nyilvánosságra került adóemelési tervek, valamint Ruszin-Szendi Romulusz elfogadhatatlan fegyverviselési botrányának ügyében kísérelt meg napról napra kínosabb magyarázatokkal előállni.

Felidézték, nyár végén került nyilvánosságra az a dokumentum, amely szerint egy választási győzelem esetén háromkulcsos progresszív jövedelemadó bevezetésére, hatalmas adóemelésre és a családokat segítő kedvezmények rendszerének felülvizsgálatára készülhet Magyar Péter pártja. A Tisza Párt gazdasági kabinetjének tervei alapján csak egy nagyon szűk rétegnek maradna meg a mostani adószint, amellett, hogy már az átlagbér összege is a 22 százalékos adósávba esne. Ennek kapcsán Tarr Zoltán kijelentései is borzolták a kedélyeket, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője ugyanis azt mondta:

Választást kell nyerni, és utána mindent lehet.

Az Alapjogokáért Központ felméréséből kiderül, hogy a felnőtt magyarok 63 százaléka arra számít, hogy a Tisza Párt a 2026-os parlamenti választásokat követően megemelné a lakossági adóterheket. Mindez azt jelenti, hogy

a megkérdezettek nem hisznek Magyar Péter kommunikációjának,

ellenben a többkulcsos jövedelemadót propagáló – és a családtámogatási rendszert megszüntető –, sajtóba kiszivárgott javaslatot tartják valósnak.