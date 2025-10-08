október 8., szerda

Koppány névnap

Színjáték

Magyar Péter igyekszik kézivezéreltté tenni a Tisza Párt előválasztását

A Magyar Nemzet informátora szerint egy Tisza-sziget-találkozón egyértelművé tették, kire kell szavazni a három jelölt közül az előválasztás során.

Magyar Péter igyekszik kézivezéreltté tenni a Tisza Párt előválasztását

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke

Sok más pártszervezési ügyhöz hasonlóan kézivezéreltté igyekszik tenni Magyar Péter a Tisza Párt előválasztását is – értesült a Magyar Nemzet. A pártelnök ugyanis a lap információi szerint egyértelmű jelzést fog küldeni a szigettagoknak, hogy ki a megfelelő jelölt a három induló közül, akikre szavazni lehet majd.

Nagyon biztosra mennek. Minden körzetben lesz két rém gyenge és egy erősebb jelölt. A szavazás pedig a Nemzet hangjához hasonlóan teljesen átláthatatlanul zajlik majd, csak a Tisza Világ appon keresztül. Ez garantálja, hogy csak a Magyar Péter által preferált jelöltek nyerhessenek

– állította a Magyar Nemzet forrása, aki az egész előválasztást egy cirkusznak nevezte.

Mint ismert, a Tisza Párt és Magyar Péter lendülete egyre jobban elfogyott az utóbbi időben, tovább késik a párt képviselőjelöltjeinek bejelentése, jelen állás szerint csak novemberben fog kiderülni, ki lehet az a 106 személy, aki országosan is megméreti magát a kormánypártokkal a 2026-os választásokon. Magyar Péter szerint ennek az az oka, hogy a Nemzet hangja szavazásra akarnak inkább koncentrálni. A Magyar Nemzet információi szerint ugyanakkor a valóságban a fent leírtaknál sokkal komolyabb oka van a jelöltállítással kapcsolatos újabb kudarcnak:

a képviselőjelöltek maguk sem akarnak kilépni a fényre, amit a Tisza Párt körül kialakult negatív hangulattal indokolnak.

További részletekért kattintson.

 

 

