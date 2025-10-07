október 7., kedd

Amália névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Újabb botrány

2 órája

Magyar Péter pártja Brüsszelt szolgálja, a magyar egyetemisták ellen fordult (videó)

Címkék#Brüsszel#Tisza Párt#Kollár Kinga#Hankó Balázs#egyetemista

A Tisza Párt és európai parlamenti képviselője, Kollár Kinga újabb támadást indított több tízezer magyar egyetemista ellen, jelezte Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter közölte: a Tisza nem az egyetemisták, hanem Brüsszel mellé állt.

MW
Magyar Péter pártja Brüsszelt szolgálja, a magyar egyetemisták ellen fordult (videó)

A Tisza Párt és európai parlamenti képviselője, Kollár Kinga újabb támadást indított a magyar egyetemisták ellen

Forrás: MTI

Fotó: Purger Tamás

A Tisza brüsszeli módra el akarja hazudni a magyar egyetemistáknak járó Erasmus-programot és el akarja lehetetleníteni a sikeres Pannónia ösztöndíjprogramot. Mindezt olyan kollárosan – hívta fel a figyelmet Hankó Balázs, a kulturális és innovációs miniszter a közösségi oldalán megjelent videójában.

Tudjuk, minél rosszabb a magyaroknak, annál jobb a Tiszának 

–  idézte Hankó Balázst a Magyar Nemzet cikke. 

A miniszter felidézte: Brüsszel még 2022 végén zárta ki jogtalanul a magyar egyetemistákat és a magyar kutatókat az Erasmus- és Horizont-programból. Az Országgyűlés Brüsszel javaslataira törvénymódosítással reagált, a kormány pedig elindította a sikeres Pannónia-programot, amelyben az elmúlt tanévben 8115-en jutottak ki nemcsak Európa, hanem a világ vezető egyetemeire – ismertette.

De mit is tartalmaz a módosító, hogy tisztán, és ne tiszán lássunk?

 – tette fel a kérdést Hankó Balázs. Mint mondta,

a Tisza által az Európai Parlamentnek benyújtott módosító egyetért a magyar egyetemisták és kutatók brüsszeli kizárásával.

Egyetért azzal, hogy a magyar egyetemi alapítványok kuratóriumaiból a rektorokat és az egyetemi professzorokat zárják ki, és egyetért azzal is, hogy NGO-k mondják meg, kik lehetnek magyar rektorok, magyar dékánok, a kuratóriumok tagjai.

Hankó Balázs kiemelte: 

Sőt, álságos, hazug módon pedig egy olyan virtuális keretet akar létrehozni az Erasmus-programban, amely nem kötődik a magyarokhoz, sőt másodrendű jogosultságokat biztosít csak. Valamint messze a Pannónia program keretének felét sem éri el

 – mutatott rá a tárcavezető.

Mint mondta, a háttérben igazából az áll, hogy

 a Tisza ahelyett, hogy a magyar egyetemeket, egyetemistákat támogatná, Brüsszel pártján áll. 

Mert egy hónappal ezelőtt a hat egyetem pere Luxemburgban egyértelművé tette, hogy Brüsszel uniós jogot sértett, és a kizárás minden szakmai alapot nélkülöz, és semmilyen vizsgálat nem támasztja alá a döntés indokait.

Mi a magyar egyetemisták és kutatók jogos jussát akarjuk vissza. Mi a Pannónia-program sikerét és a HU-rizon program sikerét visszük tovább

 – mondta videójában Hankó Balázs.

Deutsch Tamás szintén a közösségi oldalán reagált, hangsúlyozva, hogy 

a Tisza Párt sok tízezer magyar egyetemistára támad rá. 

Megint belerúgnának a magyar diákokba és kutatókba Magyar Péterék – hívta fel a figyelmet Deutsch Tamás a közösségi oldalán közzétett videójában. 

A Fidesz európai parlamenti képviselőjének 

tájékoztatása szerint Kollár Kinga egy olyan módosító javaslatot nyújtott be a 2026-os uniós költségvetéshez, amelyikkel a brüsszeli hatalomgyakorlókkal együtt ütik-vágják a magyar egyetemistákat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu