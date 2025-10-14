október 14., kedd

Helén névnap

Diplomácia

2 órája

Trump ekkor fogadja Zelenszkijt a Fehér Házban

Címkék#Fehér Házban#Ukrajna#légvédelem#Volodimir Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök október 13-án jelentette be, hogy a hét második felében Washingtonban találkozik amerikai hivatalban lévő partnerével, Donald Trumppal – a hírt később az amerikai elnök is megerősítette. A találkozót október 17-re tűzték ki, amely két korábbi telefonbeszélgetés folytatásaként valósul meg. Ezek során Zelenszkij és Trump az ukrán légvédelemről és a nagy hatótávolságú fegyverrendszerekről egyeztettek az orosz támadások fokozódása miatt.

MW
Trump ekkor fogadja Zelenszkijt a Fehér Házban

Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt Donald Trump amerikai elnök (balra) fogadja a Fehér Ház nyugati szárnyában, Washingtonban, 2025. augusztus 18-án

Forrás: AFP

Az Európai Unió külügyi vezetőjével, Kaja Kallasszal közösen tartott sajtótájékoztatón Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy a Donald Trumppal folytatott telefonbeszélgetések „nem voltak elegendőek” minden fontos kérdés áttekintéséhez. A washingtoni meghívásra szervezett csúcstalálkozó az ötödik személyes megbeszélés lesz Trump és Zelenszkij között azóta, hogy az amerikai elnök januárban ismét hivatalba lépett. A két vezető legutóbb szeptember 23-án, az ENSZ Közgyűlés idején találkozott New Yorkban – számolt be az Origo.

Zelenszkij és Trump pénteken találkozik ismét
Fotó: AFP / Forrás: AFP

Zelenszkij emlékeztetett arra is, hogy Julija Szviridenko miniszterelnök vezetésével egy ukrán delegáció már úton van az Egyesült Államokba.

Korábban az ukrán elnök elmondta: a küldöttség célja, hogy a Washingtonnal kötendő „Mega Deal” keretében további légvédelmi rendszerek és HIMARS rakétarendszerek beszerzéséről tárgyaljon. Trump később, az Air Force One fedélzetén, újságíróknak nyilatkozva, megerősítette a két vezető közötti tervezett találkozót.

 

Arra a kérdésre, hogy október 17-én fogadja-e Zelenszkijt a Fehér Házban, Trump úgy válaszolt: „Azt hiszem, igen.”

Kijev továbbra is külföldi partnerei támogatását kéri Ukrajna légvédelmének megerősítéséhez, mivel Moszkva fokozza légi támadásait az ország energiahálózata ellen. Október 10-én egy nagyszabású orosz csapás ideiglenesen megbénította az áramszolgáltatást Kijevben és több más ukrán régióban – írja a The Kyiv Independent.

 


 

