Az igazság órája

1 órája

Nem volt még olyan elvetemült kormány, amely megadóztatta volna a nyugdíjakat (videó)

Címkék#Tisza Párt#nyugdíj#háború#béke#adó

A Tisza Párt tervei alapján nemhogy sérülne, de össze is omlana a jelenlegi fenntartható gazdaságpolitika.

MW

Olyat még a legdurvább kommunizmus alatt sem láttunk, hogy a nyugdíjakat megadóztatták volna, ezt még a Horn-kormány (1994–1998) sem csinálta, de még a Medgyessy- és a Gyurcsány-kormányok (2002-től 2009-ig) sem vetettek ki adót a nyugdíjakra – jegyezte meg Az igazság órájában, az Alapjogokért Központ és a Hír FM közös műsorában Törcsi Péter a központ operatív igazgatója. A 13. havi nyugdíjat Bajnaiék (2009 és 2010 között miniszterelnök) MSZP-s támogatással hivatalban lévő szakértői kormánya elvette. A szakértői kormány mindig balosokból tevődik össze és mindig a fűnyíróelv mentén végzi a gazdaságpolitikáját. A Tisza, amelyik azt mondja magáról, hogy nem baloldali, de a gazdaságpolitikája nemhogy baloldali, de inkább szélsőbaloldali, hiszen csak adókról van szó benne – fejtette ki az Alapjogokért Központ operatív igazgatója Simonovics András Tisza-közeli nyugdíjszakértő nyugdíjak megadóztatására vonatkozó tervei kapcsán.

Saving,Money,Investment,For,Future.,Old,Man,Hand,Putting,Money
A Tisza Párt megsarcolná a nyugdíjasokat
Fotó: chayanuphol / Forrás: Shutterstock

Elég azt figyelni, hogy a Tisza közeli szakértőknek milyen gazdaságpolitikai üzenetei vannak, és ebből kirajzolódik egy egyértelmű arcél. Megjelennek a liberális gazdaságpolitika premisszái és ennek mentén próbálnák átalakítani azt a gazdaságpolitikai rendszert, ami 2010 után létrejött – mondta el Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója. Ebben az új rendszerben a munkát terhelő adók csökkentek, a fogyasztást terhelő adók nőttek. Az üzenet az, hogy ha valaki szeretne dolgozni, akkor tud, és tud tőkét felhalmozni is. Viszont, ha progresszív adórendszer jön létre és a nyugdíjakat megadóztatják, akkor ezek az ösztönzők mind el fognak tűnni. Megerősödne az adóelkerülés, úgy változna meg a rendszer, hogy a fenntartható gazdaságpolitika nemhogy sérülne, hanem össze is omlana – mutatott rá az Oeconomus kutatási igazgatója.

Látjuk, hogy a Brüsszel vezette „hajlandók koalíciója” még mindig számolatlanul akarja költeni az eurót a háborúra – mondta Törcsi Péter. Miért gondolják azt tapasztalt politikai vezetők, hogy Oroszországot meg lehet verni úgy, hogy folyamatosan pénzelünk egy orosznál kisebb, elfáradt hadsereget? – kérdezte.

Itt mindenkinek az az érdeke, hogy béke legyen. Kivéve a brüsszeli vízfejnek, amelynek egyértelmű tagja a Tisza Párt és annak vezetője, Magyar Péter. Nyilvánvalóan az adóbevételeket egyrészt a migráció finanszírozására, másrészt a háború finanszírozására szeretnék költeni. Ide mennének az adók, nekem más megfejtésem nincsen

– jegyezte meg az Alapjogokért Központ operatív igazgatója. Ismert: a Tisza alelnökének, Tarr Zoltánnak a szavaiból egy fórumon az derült ki, hogy kórházakat, iskolákat, vasútvonalakat zárnának be, tehát a megnövelt adóbevételetek nem a hazai közszolgáltatásokra költenék, sőt, ezeket is csökkentenék.

A háború eltereli a figyelmet az Európai Unió valós problémáiról

– hangsúlyozta Pásztor Szabolcs. Lekerült a napirendről például a versenyképesség, az innováció erősítése. Megint nem azzal foglalkozunk, hogy Európa versenyképessége növekedjen, sőt a rendelkezésre álló forrásokat máshol költjük el. Európa lemarad az Egyesült Államokkal és Ázsia néhány országával szemben. Az is lehet, hogy a versenytársaink ennek még örülnek is, és azt mondják, hogy akkor nagyobb szelet jut nekik a világpiacon. Most már például nem is tudunk olyan európai vállalatot mondani, amely a mesterséges intelligencia terén jelen van, mert minden ilyen cég amerikai – fejtette ki az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója.

Az igazság órájának fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg: 

 

