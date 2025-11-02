Orbán Viktor elintézte, Budapestre jön az elnök

Orbán Viktor közösségi oldalán számolt be arról, hogy vasárnap tárgyalt Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel - írta a Magyar Nemzet.

Egyiptom kulcsfontosságú szövetségesünk az illegális migráció elleni küzdelemben. Stabilitása létkérdés nemcsak Magyarország, de egész Európa számára. A mai tárgyalásunk eredményeképpen új szintre emeljük Magyarország és Egyiptom együttműködését.

A kormányfő bejelentette:

Jövőre találkozunk Budapesten, Elnök úr.

A magyar miniszterelnök a bejegyzésében kiemelte:

