Földrajzi koordinátákat is rögzítettek a Tisza alkalmazásában

Adatok egész sorát gyűjtheti a felhasználókról a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazása, a Tisza világ. Ez immár azok előtt is világos lehet, akik nem olvastak utána, vagy nem regisztráltak az applikációba, a múlt hét végén ugyanis egy kétszázezer nevet tartalmazó lista került ki a világhálóra – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet.

A lap megírta, hogy számos jel arra utal, hogy az irdatlan méretű adatbázis a Tisza világból szivároghatott ki. Az interneten fellelhető listában címadatok is szerepelnek, ezeknek pedig meg is van a maguk szerepe. Miként arra korábban a Mandiner emlékeztetett, ha a felhasználók megadják tartózkodási helyüket, a Tisza világ tájékoztatja őket a közelben lévő párteseményekről.