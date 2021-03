981 401 a beoltottak száma, 6201 az új fertőzött és elhunyt 108 beteg

Jelenleg 7445 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 778-an vannak lélegeztetőgépen – közölte a koronavirus.gov.hu vasárnap.

A kormányzati portálon azt írták: folyamatosan zajlik az oltás, már 981 401 fő a beoltottak száma, közülük 307 573 fő már a második oltását is megkapta. A járvány harmadik hullámának felszálló ágában vagyunk, egyre nő az aktív fertőzöttek és a kórházi betegek száma, a kormány ezért is döntött a korlátozások szigorításáról, amelyek hétfőn lépnek életbe. 6201 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 466 017 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 108 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 15 873 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 335 512 fő, de az aktív fertőzöttek száma is már 114 632 főre emelkedett. 7445 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 778-an vannak lélegeztetőgépen.

Tájékoztatásuk szerint az oltási program rendben, ütemezetten és hétvégén is zajlik, közel 400 ezer regisztrált idős oltását végzik ezekben a napokban is a háziorvosoknál a Sinopharm és a Moderna oltóanyagokkal, valamint a kórházi oltópontokon a Pfizer-vakcinával. Egyedül az AstraZeneca-vakcinával való oltást függesztették fel, melyet a jövő hét második felében folytatnak.

Mint írták, a drasztikusan emelkedő betegszám miatt a kormány csütörtöki ülésén a korlátozások szigorításáról döntött. „Most azért kell zárni, hogy minél hamarabb újra nyithasson az ország. Éppen ezért két hét szigorításról döntöttünk abban a reményben, hogy húsvétkor újra tudjuk indítani az életet” – hangsúlyozták.

A korlátozásokról szóló kormányrendelet pénteken jelent meg a Magyar Közlönyben.

A március 8-tól március 22-ig tartó két hétben az üzleteket az élelmiszerüzletek, a patikák, a benzinkutak, a drogériák, a dohányboltok, gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenységhez nélkülözhetetlen anyagokat és eszközöket árusító üzletek, valamint az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletek, a piac és a termelői piac kivételével be kell zárni.

Minden szolgáltatás szünetel, kivéve a magánegészségügyi-, szociális-, pénzügyi-, postai, járműszervíz-szolgáltatásokat. Nőnapon, március 8-án, hétfőn a virágboltok nyitva maradhatnak, de utána nekik is be kell zárniuk.

Az éttermekben továbbra is lesz lehetőség elviteles vásárlásra.

Hétfőtől a tavaszi szünet végéig bezárnak az óvodák, digitális tanrendre térnek át az általános iskolák is. Az esti kijárási tilalom továbbra is érvényben marad. A maszk viselése lakott területen belül minden közterületen kötelező, és 1,5 méter védőtávolságot kell tartani másoktól. A munkavégzés lehetséges, de ahol lehet otthoni munkavégzést javasolnak.

A szabadtéri sporttevékenység lehetséges, ahol tartható a másfél méteres távolság, megengedett az igazolt sportolók edzése, a meccsek kizárólag zárt kapuk mögött lehetnek. A parkok, arborétumok nyitva lehetnek. Szigorítják a határátlépést, a tranzit- és teherforgalmat továbbra sem korlátozzák.

Azokra a szektorokra is kiterjesztik a bértámogatást, amelyeknek most be kell zárniuk.

A kormány célja, hogy „húsvét környékén” fokozatosan és felelősen lehessen megkezdeni a korlátozások feloldását, az újraindításról március 15-éig várják az emberek véleményét „az online nemzeti konzultáción”.

A rendőrség szigorúan ellenőrzi a szabályok betartását, pénzbírságot szabhat ki, és azokat a helyeket, ahol nem tartják be az előírásokat, bezárja – hívták fel a figyelmet. A katonák az ország több városában támogatják a rendőrök munkáját és a kórházakban tehermentesítik az egészségügyi dolgozókat.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a járvány „rendkívül intenzíven terjed”, a brit vírusmutáns több embert képes fertőzni, ezért az általános higiéniai szabályok betartása továbbra is elengedhetetlen. Javasolták az olyan helyek elkerülését, ahol zárt térben sokan vannak, akinél pedig hatósági házi karantént rendeltek el, azt szigorúan be kell tartani. Tünetekkel senki se menjen közösségbe, maradjon otthon és telefonon hívja háziorvosát – írták.

Közölték: az oltási stratégia módosításával minden rendelkezésre álló és beérkező vakcinaszállítmányt minél előbb beadnak. „Mind az öt Magyarországon alkalmazott vakcina hatásos és biztonságos, és védelmet ad a koronavírus-fertőzés súlyos lefolyása ellen” – hangsúlyozták. Azt kérték, hogy aki még nem tette meg, az regisztráljon a védőoltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, mert a védőoltás életet ment.

Uniós beszerzésből eddig csak Pfizer, Moderna és AstraZeneca vakcinát szállítottak, de „kevés vakcina érkezik és lassan”, ezért Magyarország mindent megtesz, hogy legyen elég vakcina a tömeges oltás megkezdéséhez. A nyugati vakcinákon túl 3,5 millió ember oltásához elég kínai és orosz vakcinát is lekötöttek.

Hozzátették: kiemelten fontos az idősek és krónikus betegek védelme, a kórházakban és az idősotthonokban változatlanul látogatási tilalom van.

Minden gyülekezés és rendezvény megtartása tilos. Temetésen legfeljebb 50-en lehetnek. Esküvők lakodalom nélkül tarthatók meg.

A szállodák csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkező vendégeket fogadhatnak. A szabadidős létesítmények használata tilos, beleértve a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeumokat, könyvtárakat, mozikat, állatkerteket, korcsolyapályákat.

A közterületi parkolás ingyenes. A kereskedelmi célú P+R, parkolóház, parkológarázs, zárt felszíni parkoló és nem zárt felszíni parkoló díjfizetés nélkül vehető igénybe este 7-től reggel 7 óráig.

A közösségi közlekedést díjmentesen használhatják az egészségügyi dolgozók mellett a védekezésben igazoltan részt vevő szociális dolgozók, rendőrök, katonák és közszolgálati tisztviselők is.

Az elhunytakkal kapcsolatos további információk ezen a linken érhetők el.

Borítókép: Takács Zsuzsanna belgyógyász (j) beolt egy idős nőt a Pfizer-BioNtech koronavírus elleni vakcinájával az orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet oltópontján 2021. március 6-án