A Facebook törölte az amerikai elnök egyik posztját

A Facebook most először törölt teljesen Trump-posztot, amely egy videó volt. Ebben ez amerikai elnök azt állította, hogy a gyerekek „szinte teljesen védettek” a koronavírustól.

Az AP amerikai hírügynökség megjegyezte, hogy több tanulmány feltételezése szerint a gyerekek valóban kevésbé hajlamosak elkapni a kórt, mint a felnőttek, és ha mégis megfertőződnek, nagyobb eséllyel vészelik át enyhe tünetekkel a betegséget. Egy áprilisban közzétett tanulmány szerzői 2500 gyerekre kiterjedőn arra jutottak, hogy öt fertőzött közül csupán egy szorult kórházi kezelésre, míg a felnőttek körében minden harmadik.

– közölte Courtney Parella, Donald Trump egyik kampányszóvivője.

Parella szerint a közösségi platformok negatív irányban elfogultak Trumppal.

– tette hozzá.

Mark Zuckerberg, a Facebook vezérigazgatója májusban még bírálta a rivális Twittert, mert megjelölte Trump egyes tweetjeit, azt javasolva felhasználóinak, hogy nézzenek utána a tényeknek.

Facebook/Twitter intervened in the presidential campaign and are now actively trying to prevent Americans from hearing from @realDonaldTrump on a key issue. https://t.co/7BYWZXyvXq #FoxNews

— Tom Fitton (@TomFitton) August 6, 2020