A Jobbikkal vereti szét a DK a szocialista pártot

Gyurcsány Ferenc egyszer már megpuccsolta az MSZP-t, akkor miniszterelnök is lett.

Napról napra erősödik az ellenzéki összefogás pártjai közötti ellentét, dacára annak, hogy az előválasztási küzdelem elvileg közös célt szolgál. A legnagyobb ellentét jelenleg a szocialisták és a Jobbik között van, legalábbis ezt mutatják az elmúlt napok történései. A két párt csalással, hazugsággal vádolja a másik fél jelöltjét, annak visszalépését követelve.

A látszólag egységes baloldal egyik ilyen gócpontja Zugló, ahol az MSZP–PM–LMP–DK közös jelöltje, Tóth Csaba, valamint a Momentum által támogatott Hadházy Ákos esett ismét egymásnak.

Utóbbi ugyanis egy gyanúsan működő, és Tóth Csaba érdekeltségébe tartozó cégről számolt be. Hadházy erről Karácsony Gergely mellett levélben tájékoztatta a Jobbikot is, a párt ugyanis Tóth Csabát támogatta. Jakab Péter pártelnök mindezek után kezdeményezte az Országos Előválasztási Bizottságnál Tóth indulásának kivizsgálását.

Tóth támogatása többek közt azért lehet kínos a Jobbiknak, mert a párt pont a korrupcióellenességével igyekszik kampányolni, Tóth politikai karrierjét pedig végigkísérik a korrupciógyanús ügyek.

Emlékezetes, hogy Karácsony Gergely még Zugló polgármestereként arról beszélt egy nyilvánosságra került hangfelvételen: örül annak, hogy egyelőre „le van dugózva” a konfliktus Tóth Csabával, aki egyébként szavai szerint többször is megfenyegette őt és családját is. Azt is mondta, ha nem nyeri meg a főpolgármester-választást, és visszamegy Zuglóba, akkor ott „elássák”.

A főváros mellett Békés megyében is egymásnak esett a Jobbik és az MSZP. Tóth Bertalan, a szocialista párt társelnöke azzal fordult az előválasztási bizottsághoz: vonják meg az Orosháza és környéke körzetében induló jobbikos Szabó Ervintől a lehetőséget, hogy az előválasztáson indulhasson. Az MSZP társelnöke azt állítja, a jelölt méltatlanná vált az indulásra, mert „megsértette a választáson közösen induló pártok etikai kódexének több pontját”. „Ezek többek között a választás tisztaságának megóvásáról, az előválasztás értékrendszerének tiszteletben tartásáról, valamint a kampánytevékenység tilalmáról szólnak a szavazóhelyiségben és annak közvetlen környezetében” – hangoztatta Tóth Bertalan, aki egy másik jobbikost, Süle Zsoltot is kizáratna hasonló vádakkal.

Szánalmas vergődés

Egy süllyedőben lévő párt szánalmas vergődésének nevezte az MSZP-s Tóth Csaba tettét Szotyori-Lázár Zoltán, a Jobbik szolnoki embere, aki közösségi oldalán úgy fogalmazott: „Egészen elképesztő haláltusának lehetünk tanúi, ha az MSZP évek óta tartó agóniájának az előválasztásra kicsúcsosodó fináléjára tekintünk.

Nagyon úgy tűnik, hogy a szocialisták kipécézték maguknak a Jobbikot, és minden lehetséges módon igyekeznek jelöltjeinket és politikusainkat a lehető legképtelenebb vádakkal befeketíteni.

Most, amikor az ellenzéki szavazók legkevésbé szeretnék azt látni, hogy a pártok ütik-vágják egymást, az MSZP mégis ellenállhatatlan szükségét érezte annak, hogy páros lábbal szálljon bele a jobbikos politikusokba.”

Molnár Zsolt az ATV-ben reagált a két párt közti harcokra. A szocialista politikus azt mondta, az elmúlt napokban rengeteg etikai vizsgálat iránti kezdeményezés érkezett be, például a Jobbik orosházi képviselőjével szemben is, aki megszegte azokat a szabályokat, hogy a jelölt nem lehet a szavazás helyszínén és nem avatkozhat be az előválasztásba. Szerinte ehhez képest a „zuglói csata” egyszerű kérdés, valakinek vagy van, vagy nincs egy adott vagyoneleme. Molnár hangsúlyozta: Tóth Csaba világosan kijelentette, hogy nincs ilyen alapítványa, irodaháza, telephelye, ezért szerinte politikai támadásokról van szó. Ha Hadházy Ákos korrupciót állított, akkor ennek következményei lesznek. Szerinte Fekete-Győr András megpróbálta nyomás alá helyezni Jakab Pétert, de ezt egy elvtelen politikai támadásnak tartja.

Megint puccsolna a volt kormányfő

Gyurcsány Ferenc a Jobbikkal „mészároltatja le” a szocialistákat

– fogalmazott a Magyar Nemzet egyik forrása, aki szerint a DK vezére így kívánja felszámolni egykori pártját. Az informát szerint ez azért sem volna meglepő, mert Gyurcsány egyszer már megpuccsolta az MSZP-t, akkor miniszterelnök is lett. Hozzátette: ezt alátámasztja az is, hogy az előválasztáson a DK a Jobbikkal, az MSZP pedig a Párbeszéddel dolgozik együtt a legtöbb helyen, ami egyébként előrevetíti a több ellenzéki lista állítását.

Információk szerint az előválasztás egyre több résztvevőnek valóban színjáték, ahol a jelöltek saját akaratuk ellenére kénytelenek visszalépni, ha a párt vezetése így dönt a fejük felett.

Erről egyébként több aspiráns is beszámolt. A momentumos Sebők Éva például, aki Békésben indult volna, arról beszélt: „Az előválasztás számomra nem folytatódik, de nem én döntöttem úgy, hogy visszalépek”, arról Budapesten döntöttek.

Újabb kilépések

Hogy az MSZP valóban süllyedőben lévő párt lehet, kilépések sora támasztja alá. Kazincbarcikán Klimon István MSZP-s alpolgármester döntött úgy, hogy átigazol a DK-ba. Hozzá hasonlóan Kordai László (MSZP), a Magyar Szakszervezetek Szövetsége elnöke is Gyurcsány pártjában folytatja munkáját. 2020 februárjában Óbuda és Pestszentlőrinc ősszocialista polgármesterei is elhagyták az MSZP-t. Kiss László és Szaniszló Sándor azzal indokolta döntését, hogy polgármesteri programjuk végrehajtásához a DK politikai közösségétől kapnak megfelelő garanciákat és politikai támogatást. Legutóbb pedig Molnár Gyula került át a DK-hoz, miután a volt pártelnököt az MSZP kizárta.