A kínai Vuhanban már enyhítettek a közlekedési korlátozáson

Enyhítettek a közlekedési korlátozásokon a közép-kínai Vuhanban a hét végén, miután az új koronavírus terjedésének kiindulóhelyén az utóbbi tíz napban csupán egyetlen újabb fertőzöttet regisztráltak – jelentette a Hszinhua kínai állami hírügynökség.

A 11 milliós városban vasárnaptól ismét közlekedhetnek egyes buszjáratok, míg a földalatti- és vasúti közlekedés szombaton indult újra. A Zsenmin Zsipao című kínai pártlap vasárnapi tudósítása szerint több mint 60 ezer utas érkezett Vuhanba szombaton, amikor a 260-at is meghaladta a városba vagy rajta keresztül közlekedő vonatok száma. Hupej tartomány kormányzata emellett vasárnap közölte, hogy Vuhanban másnaptól újra kinyithatnak egyes bevásárlóközpontok, illetve a vásárlóutcákban működő üzletek.

A tartomány egyéb részein szerdán oldották fel a január vége óta érvényben lévő vesztegzárat, míg Vuhanban fokozatosan enyhítik a korlátozásokat, a város teljes megnyitását április 8-ra tervezik. Vuhanon kívül Hupej többi részén vasárnaptól újraindulhatott a belföldi légiközlekedés egy része, a Pekingbe tartó járatokat egyelőre nem indították el. Vuhanból április 8-án indul majd újra a belföldi légiközlekedés.

Hupej tartományban szombaton negyedik egymást követő napja nem diagnosztizáltak újabb fertőzöttet. A tartományban összesen 67 801 embert fertőződött meg az új koronavírussal, és 3182-en haltak meg a vírus okozta betegségben. Jelenleg még 2054-en állnak kezelés alatt, közülük csupán kilencen a tartomány székhelyén, Vuhanon kívül.

A járvány kínai gócpontjának számító tartományban a lezárások feloldásának híre azonban egyesekben aggodalmat ébresztett. A tartományt a közlekedési korlátozások eltörlését követően is csak azok hagyhatják el, akik igazoltan egészségesek – azaz igazoltan nem fertőzöttek, és nem kerültek kapcsolatba fertőzöttel sem -, de továbbra is tisztázatlan, hogy milyen szerepet töltenek be a vírus terjedésében a tünetmentes fertőzöttek.

Kínában, bár tünetek híján is elvégzik a vírustesztet, az esetszám nyilvántartására vonatkozó irányelvek alapján a tünetmentes fertőzöttek számát nem adják hozzá az összes ismert fertőzöttéhez. A South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap birtokába került titkos kormányzati dokumentumok tanúsága szerint február végéig több mint 43 ezer tünetmentes fertőzöttet találtak az országban. Csung Nan-san, a légzőszervi megbetegedések vezető kínai specialistája vasárnap a CCTV kínai állami hírcsatornának adott nyilatkozatában kifejtette: nem tartja megalapozottnak az aggodalmakat, ugyanis a tünetmentes esetek általában a fertőzöttekkel kapcsolatba lépő emberek közül kerültek ki, és az ő számuk sem emelkedett azóta, hogy a járvány Kínában mérséklődni kezdett.

Kínában a napi új esetek túlnyomó többségét immár a külföldről beutazó fertőzöttek teszik ki – az elmúlt hét napban jelentett 319 új eset közül csupán 6 beteg fertőződött meg belföldön. A külföldről beérkezett betegek száma szombat éjfélig 693-ra emelkedett, túlnyomó többségük kínai állampolgár. A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság emiatt továbbra is magasnak ítéli a járvány újbóli kialakulásának kockázatát. Emiatt vasárnaptól a légitársaságoknak előírták, hogy jelentősen mérsékeljék nemzetközi járataik számát, szombattól pedig korlátozták a külföldiek belépését az országba.

Kína szárazföldi részén szombat éjfélig 81 439 ember fertőződött meg az új koronavírussal, az elhunytak száma pedig elérte a 3300-at.