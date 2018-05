A nagypapa irthatta ki a családját

Az ausztrál rendőrség tájékoztatása alapján úgy tűnik, a nagyszülő végzett rokonaival.

Ahogy arról pénteken beszámoltunk, holtan találtak lőtt sebekkel hét embert, köztük négy gyereket Ausztráliában, a Perth-től 270 kilométerre található Osmington nevű faluban.

Az áldozatok azonosítása után kiderült, hogy mind közeli rokonok voltak: egy házaspár, Cynda és Peter Miles, a felnőtt lányuk, Katrina és az ő négy, 8 és 13 éves kor közötti gyereke, két lány és két fiú.

Nem nyomoznak tovább, mert most már biztos az, amit elejétől kezdve sejtettek, mégpedig, hogy a gyilkos is az áldozatok között van. Azt azonban egyelőre nem árulta el a rendőrség, hogy ki lőtte le a többieket, majd végzett magával is.

A tájékoztatóján nem erősítették meg, de nem is cáfolták azt a sajtóértesülést, hogy a rendőrséget Peter Miles, a nagypapa értesítette, miután kiirtotta a családtagjait, hogy a telefon lerakása után saját magával is végezzen.