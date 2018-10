A szaúdi isztambuli konzulátus tagadta, hogy megölték volna az eltűnt újságírót

A török ügyészség szombaton indított nyomozást az ellenzéki újságíró keddi eltűnése nyomán, a vizsgálatot ismerő két török forrás pedig arról számolt be a Reuters hírügynökségnek, hogy a hatóságok előzetes megállapítása szerint megölték Hasogdzsit, majd eltüntették a holttestet a konzulátusról.

A szaúdi abszolút monarchia éles bírálójaként ismert Hasogdzsi tavaly hagyta el hazáját, és azóta az Egyesült Államokban él. Kedden azért kereste fel az isztambuli konzulátust, mert szüksége volt szaúdi dokumentumokra, hogy házasságot köthessen. Menyasszonya az épületnél várta, és szerinte Hasogdzsi nem jött ki az épületből, és azóta senki sem látta.

Egy szaúdi konzulátusi forrás alaptalannak nevezte a török állítást, és tudatta: szombaton szaúdi nyomozók is érkeztek Isztambulba, hogy részt vegyenek a vizsgálatban.

Ankara és Rijád egymásnak ellentmondó állításokat fogalmazott meg az ügyben. A szaúdi hatóságok szerint Hasogdzsi még aznap elhagyta a konzulátus épületét, de Törökország szerint ezt semmi nem támasztja alá. Pénteken Mohamed bin Szalmán szaúdi koronaherceg azt is felajánlotta a török hatóságoknak, hogy kutassák át a konzulátus épületét.

Mohamed al-Otaibi szaúdi főkonzul betekintést engedetett a Reutersnek a konzulátusba, vélhetően azért, hogy bizonyítsa, az újságíró nincs az épületben. A hírügynökség beszámolója szerint a hatemeletes épület minden zugát megmutatta a főkonzul, aki elmondta azt is, hogy a konzulátus kamerákkal van felszerelve, de nem rögzítettek felvételeket, ezért nincs is videó arról, hogy Hasogdzsi belép és kilép a konzulátus területéről.

Egy török biztonsági forrás azt mondta a Reutersnek, hogy kedden 15 szaúdi állampolgár, köztük tisztviselők érkeztek két külön repülőgéppel Isztambulba, beléptek a konzulátusra, amikor Hasogdzsi is felkereste a diplomácia létesítményt, majd ugyanazon a napon elhagyták Törökországot.

A hírügynökség szerint az újságíró eltűnése tovább élezi a feszült kapcsolatokat Ankara és Rijád között. A két ország viszonya azóta nem felhőtlen, hogy Szaúd-Arábia és szövetségesei tavaly júniusban megszakították a kapcsolatot Katarral, amelyet a terrorizmus támogatásával és Rijád térségbeli fő ellenlábasához, Iránhoz való közeledéssel vádolnak. Egyidejűleg gazdasági szankciókat vezettek be, leállították a légi, tengeri és szárazföldi járatokat, blokád alá vették az apró Katart. Törökország azonban határozottan védelmébe vette Katart, azt a fő szövetségesét az Arab (Perzsa)-öbölben, amellyel a válság kirobbanása után megnövelte kereskedelmi forgalmát és több közös hadgyakorlatot is tartott. Korábbi jelentések szerint Törökország és Irán látta el élelmiszercikkekkel Katart, amely e termékek nagy részét külföldről hozza be.

Yasin Aktay, Recep Tayyip Erdogan török államfő kormányzó Igazság és Fejlődés Pártjának (AKP) tanácsadója, egyben Hasogdzsi barátja a katari al-Dzsazíra pánarab hírtelevíziónak szombaton azt mondta: „meggyőző választ várunk Szaúd-Arábiától, mert amit a koronahercegtől kaptunk, egyáltalán nem az”. Hozzátette: ami az újságíróval történt, bűncselekmény, a felelősöket bíróság elé kell állítani.

Ömer Celik, az AKP szóvivője pedig leszögezte: az ügyre fényt fognak deríteni.

Dzsamál Hasogdzsi rendszeresen szerepelt az arab hírtelevíziók kommentátoraként, s korábban a szaúdi hírszerzést vezető Turki al-Fejszál herceg, egykori londoni és washingtoni nagykövet tanácsadója is volt. Többször készített interjút Oszama bin Ladennel, az al-Kaida nemzetközi terrorhálózat szintén szaúdi – azóta megölt – vezetőjével. Írt a többi között a The Washington Post című tekintélyes amerikai lapnak is. Az elmúlt időszakban több cikkében is bírálta az arab királyság fellépését a másként gondolkodókkal szemben, a szaúdi intervenciót Jemenben, és hazája Katar és Kanada elleni lépéseit is.