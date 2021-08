A tálibok történelmi pillanatként értékelték az amerikai erők teljes kivonulását

Az Afganisztánt uraló tálib lázadók történelmi pillanatként értékelték hétfőn, hogy az utolsó amerikai katona is elhagyta az országot, örömünnepet ültek e felett – jelentették hírügynökségek Kabulból.

„Ismét történelmet írunk: ma este véget ért Afganisztán húsz éve tartó megszállása az Egyesült Államok és a NATO által, megérte harcolni és áldozatokat hozni érte” – írta a Twitteren Anasz Hakkáni, a tálibok javait igazgató Hakkáni-hálózat egyik magas rangú tagja. Zabiullah Mudzsahid, a tálibok első számú szóvivője azt közölte, hogy az ország elnyerte „teljes függetlenségét”, az utolsó amerikai katonák pontban hétfő éjfélkor elhagyták a kabuli repülőteret.

Matthieu Aikins, a The New York Times afganisztáni tudósítója azt írta a közösségi médián: „Az égen már nem látni repülőgépet, a tálibok pedig örömükben a levegőbe lövöldöznek.” Ugyanerről számoltak be az AFP hírügynökség tudósítói is. A lövöldözés még kedd hajnalban is tartott beszámolójuk szerint.