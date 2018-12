A világ élvonalába kerülhet az épülő magyar gyermek-ellátórendszer

Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár az Echo TV adásában elmondta: noha a hazai gyermek-gyógyellátás sok szempontból már most is példaértékű, szükség van a sürgősségi gyermekellátás feladatára is koncentrálni.

A kiépítendő gyermekgyógyászati rendszer az országos intézetekre és a vidéki pillérekre, Debrecenre, Pécsre és Szegedre épül – mondta Horváth Ildikó az Echo TV Jó reggelt! című műsorában. Az államtitkár kitért Győr városára is, amely a felnőttellátásban végez fontos feladatokat. A kormány tizennégy milliárd forintot különített el a fejlesztési programra, mely összeg jelentős részét új műszerek beszerzésére és az infrastruktúra javítására fordítják. Utóbbival kapcsolatban kiemelte: hungarikumnak számít, hogy a sürgősségi ellátók felnőtt és gyermek részlegre lesznek elkülönülve. Horváth Ildikó a gyerekbalesetekre és azok megelőzésére is felhívta a figyelmet. Ez fontosabb, mint az országos szintű gyermektraumatológiai fejlesztés – emelte ki. A teljes beszélgetés: Borítóképünk illusztráció. Forrás: Shutterstock HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS