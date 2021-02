A WHO óva inti Európát a korlátozások elhamarkodott feloldásától

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) csütörtökön óva intette Európát az elhamarkodott „társadalmi újranyitástól”. Bár a fertőzöttek száma egyes országokban csökkenőben van, a fertőzés mértéke továbbra is nagy – figyelmeztetett a WHO, kiemelve Spanyolország helyzetét.