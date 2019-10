Áldozatonként százmilliót fizethetnek a Viking üzemeltetői

A Hableányt üzemeltető cég kárigénye pedig mintegy másfél-kétmilliárd forint a Viking River Cruisesszel szemben, mert a cég a 22 éve épített brandjét veszítette el a baleset miatt.

Csak a svájci bíróságon tervezett kártérítési per áldozatonként háromszázezer euróba (százmillió forint) kerülhet a Viking Sigyn szállodahajót üzemeltető Viking River Cruises Svájcban bejegyzett, norvég tulajdonú hajózási cégóriásnak, mutatott rá a Magyar Nemzetnek Sógor Zsolt ügyvéd. A jogász a május 29-i budapesti hajókatasztrófában a Sigyn által elsüllyesztett Hableány sétahajó üzemeltetőjének, a Panorama Deck Kft.-nek a sértetti képviselője a két magyar és 26 dél-koreai áldozatot követelő katasztrófa nyomozásában.

Lapunknak azt is elmondta, a Panorama várhatóan hatvan-hetvenmillió forintnyi kártérítést fizet a katasztrófában meghalt munkavállalóik, a kapitány, illetve a matróz családjának. Ahogy mi is megírtuk, a nyomozásban a kapitány családjának sértetti képviselőjeként részt vevő ügyvéd, Gulyás Krisztián a minap közölte: peren kívüli megegyezést javasoltak a Panorama vezetésének 35 millió forint nem vagyoni kártérítésről.

Sógor Zsolt a matróz családja esetében is hasonló kártérítést valószínűsít, amit szintén áthárítanak a Sigyn üzemeltetőjére. A Panorama Deck Kft. kárigénye azonban ennél nagyságrendekkel nagyobb, mintegy másfél-kétmilliárd forint a Viking River Cruisesszel szemben.

„Az elsüllyesztett Hableány értéke százmillió forint. Ugyanakkor a cég a 22 éve épített brandjét veszítette el a baleset miatt. A forgalmuk minimum negyven százalékkal visszaesett a tragédia óta, a 13 hajójukból öt-hat hajót is ki kellett állítani a forgalomból, mert az utazási irodák június óta egyszerűen nem szerződnek száz fő alatti hajóra. Tavaly még szép nyereségük volt, az idén ennek az összegnek minimum a dupláját könyvelhetik el veszteségként, de ennél magasabb is lehet a káruk” – fejtette ki Sógor Zsolt. (Cégnyilvántartási adatok szerint a tavalyi eredmény meghaladta a százmillió forintot, idén a várható veszteség meghaladhatja a 250 millió forintot is.)

A jogi képviselő beszélt arról is, hogy a katasztrófa előtt a második legtöbb magyarországi turistát adó ország Dél-Korea volt Németország mögött, azonban a baleset következtében jóval kevesebb távol-keleti vendég érkezik, és ők sem akarnak sétahajózáson részt venni. A Panorama Deck Kft.-t fel kell számolni, át kell szervezni, ami elbocsátásokat is jelent majd.

A régi, kis kapacitású hajóparkot le kell építeni, új, nagyobb hajókat kell üzembe állítani. A károk és költségek összességében elérhetik a másfél-kétmilliárd forintot is. A Viking River Cruises biztosítóinak képviselőivel még ebben a hónapban egyeztetést kezdenek a peren kívüli megegyezés lehetőségéről.

A tragédia miatt Jurij Csaplinszkijt, a Sigyn letartóztatott kapitányát vízi közlekedés halálos tömegszerencsétlenséget okozó gondatlan veszélyeztetésével és 35 rendbeli cserbenhagyással gyanúsítják.

Az igazságügyi hírközlési szakértő időközben helyreállította okostelefonjának, illetve laptopjának memóriájából a katasztrófa után törölt adatokat. Egyebek mellett azt írta a fiának a Hableányról, hogy „nem láttam” – ez Sógor Zsolt szerint beismerő vallomással ér fel.

Borítókép: A május 29-ei dunai balesetet okozó Viking Sigyn szállodahajó ukrán kapitányát kísérik a letartóztatásáról döntő bírósági tárgyalásra a Budai Központi Kerületi Bíróság Nyomozási Bírói Csoport Fő utcai épületének folyosóján 2019. július 31-én.