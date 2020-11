Általános a kijárási tilalom Nyugat-Európában is

Európa-szerte kijárási korlátozás lépett életbe az elmúlt hetekben.

A Magyar Nemzet összeállításából kiderül, hogy az Európai Unió leginkább szenvedő államai miképp védekeznek a koronavírus gyors terjedése ellen.

NYUGAT-EURÓPA

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) friss adataiból is kiderül, hogy hatalmas bajban van az Európai Unió és szomszédsága. Az Európai Gazdasági Térség államaiban (ide tartozik az év végéig Nagy-Britannia is, illetve olyan EU-n kívüli országok, mint Svájc vagy Norvégia) e héten már 8,8 millióra volt tehető a koronavírusos megbetegedések száma, és eddig közel 240 ezer európai vesztette életét a betegség következtében.

A legtöbb megbetegedést regisztráló államok listáját Franciaország, Spanyolország és az Egyesült Királyság vezetik – ezekben az államokban már egymilliónál is több a fertőzött. A tavaszi hullámban leginkább sújtott Olaszországé a negyedik hely: itt több mint nyolcszázezer koronavírusos esetet tartanak számon.

A halálozási listát (nem népességarányosan) ugyancsak zömében nyugati államok vezetik: az Egyesült Királyságban már majdnem ötvenezer emberrel végzett a kór, míg Franciaországban és Olaszországban egyaránt közel negyvenezer halottat számlálnak. Népességarányosan Belgium adatai kirívók a tizenkétezres halálozási számmal, de a másik Benelux-állam, Hollandia is a leginkább sújtott EU-országok között van közel nyolcezer halottal.

Nagy-Britannia: 1,1 millió eset, + napi 23 ezer új eset, 48475 elhunyt

A szigetországban csütörtökön léptek életbe 56 millió angliai lakost érintő szigorítások egészen december másodikáig. A nem alapvető szükségleti cikkeket árusító boltok, a szabadidőközpontok, az edzőtermek, a mozik, a pubok, a bárok és az éttermek csütörtökön négy hétre bezártak, de elvitelre és házhozszállításra is lehet ételt rendelni. Az Angliában élők továbbá csak meghatározott indokkal hagyhatják el az otthonaikat.

Boris Johnson miniszterelnök – aki már maga is túlesett a betegségen – a korlátozások életbe lépésekor állt kamerák elé, és azzal nyugtatta a lakosságot:

elégséges lesz négy hétig érvényben tartani ezeket az intézkedéseket ahhoz, hogy megfékezzék a járványt.

A szigetország többi részén a devolúció értelmében egyébként eltérő korlátozásokat alkalmazhatnak. Skóciában például fertőzöttségi alapon különböző szintekre sorolták a közigazgatási egységeket, és a járványügyi mutatóik fényében határoztak meg számukra intézkedéseket. Egyelőre nincs olyan skót terület, amely vesztegzár alatt lenne.

Belgium: 487 ezer eset, + napi 15 ezer új eset, 12708 haláleset

Az Európa beteg embereként emlegetett Belgiumban majdnem egy hete, hogy életbe léptek szigorítások: a külföldi utazás nem ajánlott, a nem alapvetően szükséges árukat kínáló üzleteknek pedig be kellett zárniuk. A korlátozások hat hétig, december 13-ig lesznek érvényben. A bárok és éttermek, a mozik, a színházak és koncerttermek, a fitneszközpontok, beleértve a szaunákat és az uszodákat is, már október elejétől zárva tartanak. Ezzel párhuzamosan kijárási tilalom is életben van:

ez a belga fővárosi régióban, Brüsszelben és az ország francia nyelvű tartományában, Vallóniában szigorúbb, este 22 és reggel hat óra között érvényes. Flandriában éjfél és reggel öt között nem lehet az utcán tartózkodni.

Európában szinte páratlan belga szigorítások jogi alapját megkérdőjelezik. A belga szövetségi parlament ugyanis meg sem vitatta és nem is szavazott az intézkedéscsomagról – részletezi a Magyar Nemzet.

Franciaország: 1,6 millió eset, + napi 40 ezer új eset, 39865 elhunyt

Franciaországban a sokkoló járványügyi mutatók nyomán október 30. és december 1. között hirdettek általános karantént. Ennek lényege, hogy csak indokolt esetben és meghatározott körzetben hagyhatják el a franciák a lakhelyüket, és a lakhelyelhagyást egy előzetesen kitöltött formanyomtatványon igazolniuk kell. A tavaszhoz képest nagy különbség, hogy ezúttal a munka nem állt le: aki nem tud távmunkát végezni, bejárhat a munkahelyére, az iskolák nem zárnak be és az idősotthonok és a kórházi betegek is látogathatók.

Az európai sajtót körbejárták a fotók arról, ahogy a karantén életbe lépése előtt néhány órával több mint hétszáz kilométeres dugó alakult ki a párizsi körgyűrűn, miután tömegek indultak vidékre átvészelni a következő hetek lezárását.

Anne Hidalgo, Párizs polgármestere a héten rendelte el, hogy a járvány megfékezése érdekében az élelmiszer- és italboltoknak, valamint a kiszállítást vállaló éttermeknek este 10 órakor be kell zárniuk a fővárosban.

Olaszország: 862 ezer eset, + napi 37 ezer új eset, 40638 elhunyt

Egész Olaszország területén este tíz órától reggel ötig tartó kijárási tilalom lépett életbe pénteken. Emellett – az említett skót példához hasonlóan – járványveszélyesség szerinti zónákat alkottak: a legmagasabb fokozatú, úgynevezett vörös zónákban a napközbeni mozgás is korlátozott, és a vendéglátás és a kereskedelem is leállni kényszerült. Ilyenek Lombardia, Piemont, Valle d’Aosta és Calabria tartományok, ahova a be- és kilépés is engedélyhez kötött.

Az alacsonyabb fokozatú térségekben, például a sárga színnel jelölt Rómában napközben szabad a mozgás, egyedül a vendéglátást állítják le este hatkor, ezen kívül bezárták a mozikat, színházakat és múzeumokat is.

Milánóban akárcsak a tavasszal, most is megteltek a kórházak, a Covid-19 betegeket elkezdték más lombardiai városokba áthelyezni.

„Nap, mint nap 50-60 új pácienst hoznak be. Kivétel nélkül olyan súlyos állapotban vannak, hogy mindnyájuknak oxigént kell adnunk. A kórház épületét pedig folyamatosan rendezzük át, hogy kezelhető legyen a helyzet„ – mondta a brit Sky News helyszíni riportjában egy bergamói orvos.

Borítókép: Rendőrök körülvesznek egy télapónak öltözött embert az Egymillió maszk menete elnevezésű felvonuláson, amelyet a megszorítások, a jogok megsértése, a háborús bűnök és a korrupt politikusok ellen tartanak Londonban 2020. november 5-én. Ezen a napon négy hétig tartó kijárási korlátozások léptek életbe Angliában.