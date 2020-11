Zajlik az ápolók több éves átfogó béremelési programja, jövő januártól pedig elindul az orvosok béremelési programja is – közölte az EMMI.

A kormány fontosnak tartja az orvosok és ápolók megbecsültségét; zajlik az ápolók több éves átfogó béremelési programja, a novemberi 20 százalékos béremelés után 2022 januárjában újabb 30 százalékkal emelkedik a bérük, és jövő januártól elindul az orvosok béremelési programja is – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) kedden az MTI-vel.

A minisztérium közleményében azt írta, a romló járványügyi helyzet miatt egyre több a kórházi ellátást igénylő beteg, és minden egyes nappal egyre több a teher a kórházi dolgozókon. „Kitartásukat, áldozatos munkájukat ezúttal is köszönjük. Emellett fontosnak tartjuk, hogy a járvány idején is anyagilag is nő az orvosok és az ápolók megbecsülése” – tudatták.

Felidézték: a kormány 2010-től kezdődően kiemelten kezeli az egészségügyben dolgozók erkölcsi és anyagi megbecsülését, a legnagyobb arányú bérnövekedés ebben az ágazatban zajlott. Az orvosok és szakorvosok illetménye 2010 óta átlagosan 2,5-szeresére nőtt és idén a kormány – a Magyar Orvosi Kamara javaslatának elfogadásával – végrehajtja „minden idők legnagyobb orvosi béremelését”.

Példaként említették, hogy 2023-ra egy kezdő rezidens orvos jelenlegi 255 ezer forintos fizetése 687 ezerre emelkedik, egy 40 év szakmai tapasztalattal rendelkező szakorvos 525 ezer forintos fizetése pedig 2 millió 380 ezer forintra nő.

Hangsúlyozták, az egészségügyi szakdolgozók átfogó béremelési programja jelenleg is tart, amire a kormány idén 82 milliárd forintot fordít.

Ennek köszönhetően mostanra minden egészségügyi szakdolgozó 42 százalékkal keres többet, mint két évvel ezelőtt, 2022-re pedig egy ápoló átlagosan két és félszeresét fogja hazavinni annak, mint 2019-ben – írták. Mindez része a 2018-ban elfogadott többéves béremelési programnak, amelynek harmadik lépcsője november elsején volt. Ekkor újabb 20 százalékkal emelkedett az egészségügyi szakdolgozók bére, aminek következő állomása egy újbóli 30 százalékos béremelés lesz 2022. januárjában.

Mindezeken felül az ápolói pályára készülő fiatalok havi 40 ezer forintos ápolói ösztöndíjban részesülhetnek, lakhatási körülményeiken is javítanak, országszerte megújulnak a nővérszállók és újak is épülnek.

Emlékeztettek arra, hogy a kormány 2016 és 2018 között a mentősök munkáját is kiemelten elismerte, akkor 67 százalékos bérfejlesztésben részesültek a mentők, amit 2018. január 1-től újabb 10 százalékos bérnövekedés követett.

Mint írták, a kormány gondoskodott a rezidensekről is. Pályakezdésüket, szakmai megbecsültségüket és a hazai munkavállalásuk elősegítését 2011 óta a rezidens támogatási program ösztöndíja segíti, amelyre 20,2 milliárd forintot biztosított a kormány. Eddig ezt a támogatást csaknem hatezren igényelték, és ennek is köszönhető, hogy az orvosi egyetemeken 30-50 százalékkal többen végeznek, mint egy évtizede, így a működési engedéllyel rendelkező orvosok száma 34 ezerről 39 ezerre nőtt.

Közleményében a tárca kitért arra: a kormány kiemelt célja, hogy az egészségügyi dolgozók megkapják a megérdemelt társadalmi és anyagi elismerést, hogy biztosítottak legyenek számukra a megfelelő munkakörülmények, és elégedetten, biztonságban élhessenek.

Ezzel párhuzamosan az egészségügyi ellátórendszer területén is több évtizedes lemaradást pótló fejlesztések valósulnak meg.

Közölték: az elmúlt tíz évben 915 milliárd forinttal, 76 százalékkal növelte a kormányzat az egészségügyi ráfordításokat. Az elmúlt tíz évben 91 vidéki kórházat, 54 rendelőintézetet, 107 mentőállomást újítottak fel, mindemellett 23 új rendelőintézetet és 34 új mentőállomást építettek.