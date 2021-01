Az amerikai gyerekek mostantól a választott nemüknek megfelelő mosdót használhatják

Az Egyesült Államok új elnöke arról írt alá rendeletet, hogy az iskolákban a gyerekek a saját, választott nemüknek megfelelő mosdót használhassák, és ennek megfelelően vegyenek részt a sportokban is. Korábban azonban többekben is felháborodást okozott az, hogy transznemű lányok, azaz biológiailag fiúnak született sportolók versenyeznek a cisznemű lányok ellen.

Nem sokáig vesztegette az idejét a szerdán beiktatott új elnök, Joe Biden. Már első hivatali napjaiban számos, az elődje által meghozott intézkedést vont vissza vagy változtatott meg. Bár még alig került hivatalba Biden, máris igyekszik az LMBTQ-közösségnek is kedvezni – számolt be róla a V4NA Hírügynökség.

Már egy ideje gondot jelent az amerikai iskolákban az, hogy transznemű lányok, azaz eredetileg fiúnak született diákok együtt versenyeznek a biológiai lány sportolókkal. Emiatt azonban a lányok hátrányba kerülnek, hiszen a fiúnak született versenyzők teljesen más testi adottságokkal rendelkeznek, és így igazságtalan előnyre tehetnek szert a versenyben. Hogy ezt elkerüljék, több államban is törvénytervezetet mutattak be annak érdekében, hogy mindenki csak a biológiai nemének megfelelő kategóriában és sportágban versenyezhessen. Végül ebből konkrét törvény csak Idahóban lett.

Ezt a hozzáállást támogatta a Trump-adminisztráció, és még az is felmerült, hogy megvonnák a támogatásokat azon iskoláktól, ahol a transznemű diákok együtt versenyezhetnek a cisznemű társaikkal.

Joe Biden azonban most egy tollvonással beállt a gender ideológia mögé.

Arról adott ki rendeletet, hogy harcolni kell a nemi identitáson és a szexuális orientáción alapuló diszkrimináció ellen. Így az amerikai iskolákban a gyerekeknek nem kellene azon aggódniuk, hogy bemehetnek-e az általuk választott mosdóba, öltözőbe, vagy hogy versenyezhetnek-e a választott nemüknek megfelelő sportágban. Ezzel lényegében engedélyezte, hogy a fiúnak született sportolók a lányok ellen versenyezzenek.

A rendelet még arra is kitért, hogy egyenlő bánásmódra van szükség a munkahelyeken és az egészségügyi ellátásban, szintén a nemi identitástól és szexuális orientációtól függetlenül.

De nem csak ez a változás történt az LMBTQ-közösség javára az elmúlt napokban. Az új elnökségnek köszönhetően megújult a Fehér Ház weboldala, és vele együtt a kapcsolattartó űrlap is. A megszólítások között így most már a Mr. és a Mrs. mellett helyet kapott a semleges Mx. is.

Az űrlapot kitöltő emberek ráadásul azt is megválaszthatják, hogy milyen névmással hivatkozzanak rájuk. Természetesen a haladás jegyében már nem csak hím és nőnemű névmásokat lehet kiválasztani, hanem a semlegesnek számító „they/them” megnevezést is. Valamint lehetőség van ezen kívül „más” névmás megadására, és arra is, hogy semmilyen névmást se adjon meg az illető.

