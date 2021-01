Az Európai Unió egységesen elítélte Navalnij letartóztatását

Az Index.hu megkeresésére a Külgazdasági és Külügyminisztérium közölte, hogy Magyarország is elfogadta azt a közös uniós állásfoglalást, amelyben az Európai Tanács kemény szavakkal illeti Oroszországot Alekszej Navalnij letartóztatása miatt – írja a Magyar Nemzet.

A tárca válaszában azt írta, a kormány álláspontját az Európai Tanács által közzétett nyilatkozat tükrözi. Ugyan az Index.hu a döntést „fordulatként” jellemzi, az igazsághoz hozzátartozik, hogy Magyarország sosem gördített akadályt az Oroszországot elítélő uniós határozatok elé, a Krím-félsziget annektálása miatt kiszabott szankciókat is rendre megszavazza.

Az MTI tájékoztatása szerint Josep Borrell az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője hétfői közleményében felhívta a figyelmet hogy az orosz igazságszolgáltatás átpolitizálása véleménye szerint elfogadhatatlan, és Navalnij jogainak tiszteletben tartására szólította fel az orosz hatóságokat. Felszólított továbbá, azon újságírók és állampolgárok haladéktalan szabadon engedésére, akiket azért tartanak fogva, mert a politikus letartóztatásáról tudósítottak, vagy mert támogatták őt.

Őrizetbevételük megerősíti azt a negatív folyamatot, amely folyamatosan szűkíti a független újságírás, az ellenzékiség, és a civil társadalom életterét az országban – írta Borrell. A főképviselő emlékeztetett, hogy az Európai Unió a lehető leghatározottabban elítélte a Navalnij elleni novicsok katonai idegméreggel történő merényletet és hat személyre szankciókat vezetett be. Nyomatékosította, hogy az ügyet teljes átláthatósággal és a Vegyifegyver-tilalmi Szervezettel együttműködve, a lehető leghamarább ki kell vizsgálni.

Az Európai Bizottság elnöke ugyancsak elítélte Alekszej Navalnij letartóztatását, és az orosz ellenzéki politikus azonnali szabadon engedésére és biztonságának szavatolására szólította fel az orosz hatóságokat. Ursula von der Leyen hangsúlyozta: a politikai ellenzék fogva tartása nem egyeztethető össze Oroszország nemzetközi kötelezettségvállalásaival. Hozzátette, hogy továbbra is számítanak a Navalnij ellen elkövetett merénylet független szervek általi és alapos kivizsgálására.

