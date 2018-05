Az uniós csatlakozás évfordulóját ünnepelte az ország

Hazánk tagságának 14. évfordulója alkalmából egész napos családi rendezvényt, ötödik alkalommal pedig futóversenyt is tartottak.

Molnár Balázs Péter, a Miniszterelnökség európai ügyekért felelős helyettes államtitkára az V. kerületi Szabadság téren tartott rendezvényen azt mondta, sok ok van ünnepelni, hiszen az 1990 óta eltelt 28 év felét az Európai Unióban töltötte Magyarország.

Ez fontos mérföldkő az ország történetében – hangoztatta, kiemelve, a magyar uniós tagság nagy támogatást élvez a magyar lakosság körében.

Járóka Lívia, az Európai Parlament alelnöke arról beszélt, mindannyian érezzük, hogy az uniós csatlakozással óriási lendületet vett az ország, és ennek gyümölcsét mindenki élvezheti.

Nem csak a magyar diákok tanulhatnak más országokban, nem csak a határok vannak nyitva, annál sokkal több erőt jelent, ha a toleranciára, a testvériességre, szolidaritásra gondolunk – fogalmazott az Európai Néppártban a Fideszt képviselő politikus.

Ujhelyi István, az MSZP európai parlamenti képviselője a rendezvény helyszínén tartott sajtótájékoztatón a „szabad Európa-kártya” egyik kezdeményezőjeként és mentoraként az európai fiatalok egyhónapos utazási kedvezményét népszerűsítette.

Mint elmondta, az InterRail vonatokon ingyenes utazásra jogosító programra június közepétől július közepéig lehet pályázni, azt közvetlenül az Európai Bizottsághoz kell benyújtani.

Az Európai Unió tagállamaiban május 9-én ünneplik az Európa-napot, emlékezve az EU létrehozásához vezető, történelmi jelentőségű Schuman-nyilatkozat évfordulójára.

Magyarország kilenc másik ország társaságában 2004. május 1-jén lett tagja az uniónak, amely Bulgária és Románia 2007-es, valamint Horvátország 2013-as csatlakozásával 28 tagúra bővült.

Az ünnep alkalmából május 1-13. között Magyarországon tizennyolc városban rendeznek programokat.

Az uniós csatlakozás 14. évfordulója alkalmából vasárnap 14 kilométeres futóversenyt rendeztek Budapesten. Az útvonal mentén tizennégy, jelentős európai uniós támogatásból felújított magyarországi vár, illetve kastély – az egri érseki palota, a fertődi Esterházy kastély, a gödöllői Grassalkovich-kastély, a gyulai Almásy-kastély, a hajósi barokk kastély, a keszthelyi Festetics-kastély, a majkpusztai Esterházy-kastély és kamalduli remeteség, a pannonhalmi bencés főapátság, a pápai Esterházy-kastély, a pécsi püspöki palota, a püspökszentlászlói püspöki kastély, a regéci vár, a tiszadobi Andrássy-kastély és a zirci ciszterci apátság – fotóját helyezték el, ezekkel azt is jelezve, hogy 2018-at az EU a kulturális örökség európai évének nyilvánította.

Az Európa-nap keretében vasárnap ingyenes gyermek- és családi programokkal, koncertekkel is várták az érdeklődőket.

A fesztiválon vette kezdetét az EU and ME kampány is, amelynek célja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét az Európai Unió közös vívmányaira és előnyeire, mint amilyen a kezdő vállalkozók támogatása, a környezetvédelem, a fogyasztói jogok és a határok nélküli szabad utazás, tanulás és munkavállalás lehetősége.

Borítókép: Érdeklődők az Európa-napon a belvárosi Szabadság téren 2018. május 13-án.

Forrás: MTI/Mohai Balázs