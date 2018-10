Azbej Tristan államtitkár: ismét jó érzés volt magyarnak lenni Amerikában

A rangos konferencián résztvevő magyar politikus arról számolt be, hogy Magyarországot nem csupán a keresztények védelmében folytatott munkásságáért tartják nagy becsben.

A Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért felelős államtitkára New Yorkban a vallásszabadságról és az emberi jogokról rendezett konferencián tartott előadást.

A The Anglosphere Society nevű, tekintélyes konzervatív szervezet a nemzetközi vallásszabadságról szóló amerikai törvény elfogadásának huszadik évfordulója alkalmából rendezett konferenciát. Azbej Tristan a rendezvényen olyan befolyásos személyiségek mellett mondott beszédet, mint Timothy Dolan New York érseke, Lord David Alton, Liverpool bárója, vagy Sam Brownback, az Egyesült Államok nemzetközi vallásszabadságért felelős nagykövete.

Azbej Tristan az MTI-nek telefonon úgy fogalmazott:

„helyettem mondták ki, hogy Magyarország példamutatóan védi a kereszténységet és általában is a vallásszabadságot.”

Hozzátette: a magyar nemzeti ünnep napján tartott konferencián több előadó, köztük Dolan érsek vagy Lord Alton is méltatta a magyarok szabadságszeretetét, kiemelve, hogy olyan nemzet munkálkodik az üldözött keresztények védelmében és szabadságának biztosítása érdekében, amelynek mindig is meg kellett küzdenie a szabadságért.

Felszólalásában Azbej Tristan is kiemelte: „a szabad emberek földjén egy szabadságharcos nemzetet képviselek”. Az előadásban a többi között tájékoztatta a jelenlévőket a magyar kormány azon konkrét erőfeszítéseiről, amelyeket a keresztények, elsősorban is a Közel-Keleten üldözött keresztények megsegítésére tesz. „Magyarországot nem csupán a keresztények védelmében folytatott munkásságáért tartják nagy becsben, hanem nagyra tartják azt is, hogy

a magyar kormány zéró toleranciát hirdetett az antiszemitizmus ellen is”

– hangsúlyozta az MTI-nek az államtitkár.

Elmondta azt is: „a konferencián élénk eszmecsere folyt a radikális liberalizmus és a szekuláris relativizmus elnyomó ideológiájáról”, és ennek az Európai Unióban tapasztalható terjedéséről. Ezzel összefüggésben megvitatták az Európai Unió migránspolitikáját, ennek problémáit és veszélyeit. A konferencián részt vettek a legnagyobb amerikai és európai keresztény jószolgálati szervezetek, a keresztény-zsidó párbeszédet segítő szervek és személyiségek, de az 1882-ben alapított Kolumbusz Lovagok nevű amerikai katolikus jótékonysági szervezet is.

A The Anglosphere Societyt 2011-ben alapították, független konzervatív szervezet, amely az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és az angol nyelvterületeken élő konzervatívok kapcsolatainak és szövetségének erősítését tűzte ki céljául.

A társadalom és a politika napi problémáinak megvitatását, a konzervatív értékrend előmozdítását szorgalmazza,

mindezek céljából a többi között kulturális és biztonságpolitikai rendezvényeket szervez. Három szervezetet működtet: a Művészeti Tanácsot, a Pénzügyi Tanácsot és a Biztonságpolitikai Tanácsot. Tagjai között olyan befolyásos személyiségek vannak, mint például Lord Alton, Timothy Dolan, vagy John O’Sullivan, Margaret Thatcher néhai brit kormányfő tanácsadója, a budapesti Duna Intézet vezetője.

Borítókép: Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítséért felelős helyettes államtitkár 2017. október 13-án.

Forrás: MTI Fotó: Kovács Attila