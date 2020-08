Békemegállapodást kötött Izrael és az Egyesült Arab Emírségek

Az elnök megfogalmazása szerint az Egyesült Államok két „nagyszerű barátja” között „történelmi békemegállapodás” született, amelynek értelmében Izrael és az Egyesült Arab Emírségek diplomácia kapcsolatot létesít egymással. Ezzel Jordánia és Egyiptom után az Egyesült Arab Emírségek a harmadik arab állam, amely diplomáciai kapcsolatot létesít Izraellel.

HUGE breakthrough today! Historic Peace Agreement between our two GREAT friends, Israel and the United Arab Emirates!



A közös nyilatkozatot Donald Trump amerikai elnök, Benjámin Netanjahu izraeli kormányfő és Mohamed bin Zájid Ál Nahajan, az emírségek koronahercege, trónörökös írta alá.

Donald Trump közzétette a teljes nyilatkozatot, amelyből kiderült, hogy az érintett országok a következő hetekben diplomáciai megbeszéléseket folytatnak és kétoldalú megállapodásokat írnak alá. A kapcsolatok normalizálásával egyidejűleg Izrael felfüggeszti a ciszjordániai palesztin területek bekebelezését is.

Joint Statement of the United States, the State of Israel, and the United Arab Emirates pic.twitter.com/oVyjLxf0jd

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020