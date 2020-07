BLM-vezető: a fehér emberek félállati, genetikailag defektes lények

Megdöbbentő poszt került reflektorfénybe Yusra Khogalitól, a torontói Black Lives Matter társalapítójától – hívta fel a figyelmet a V4NA hírügynökség. A korábban állítólag a Facebookon megjelent írásban a fekete bőrű nő arról ír, hogy a fehér emberek félállatok, és súlyos genetikai defektekkel rendelkeznek. Elmélete igazolására a szervezetnek a bőr-, a haj- és a szemszínért felelős melanintermelésével kapcsolatos genetikai magyarázatot adott.

A melanint termelő melanociták száma nagyjából mindenkinél azonos, de az egyes rasszokban más-más mennyiségű pigmentet termelnek, így alakul ki az eltérő bőrszín.

A charming message from the head of BLM Tornoto, who has been honored (a few years ago) by the city of Ontario for exemplary leadership. pic.twitter.com/AVtj86RJZ9

— James Lindsay, deviant in chief (@ConceptualJames) July 6, 2020