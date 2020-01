Bombát találtak egy francia településen

Egy ember előállítottak csütörtökön a kelet-franciaországi Epinal településen, miután egy épületben robbanószerkezeteket találtak. Az ügyben a párizsi terrorelhárítási ügyészség indított eljárást – jelezte a vádhatóság.

A robbanószerkezetet délelőtt fedezték fel a rendőrök a kisváros egyik belvárosi lakóépületében, ahova riasztották a kommandósokat és a tűzszerészeket, miközben a környékbeli két iskolát kiürítették és az utcákat lezárták.

Nicolas Heitz megyei ügyész is a helyszínre sietett „tekintettel a talált tárgyakra”. Megerősítette, hogy robbanószerkezetekről van szó, de több részletet nem árult el. Azt is jelezte, hogy a helyszínen egy férfit őrizetbe vették, és az élettársát is kihallgatták.

Az épületben először a tűzszerészek, majd a kelet-franciaországi Nancy bűnügyi rendőrsége járt el. A hatóságok valamivel dél előtt feloldották a biztonsági intézkedéseket.

A párizsi terrorelhárítási ügyészség délután jelezte, hogy terrorista bűnszövetkezet és terrorcselekménnyel kapcsolatos robbanószerkezetek készítése miatt vizsgálatot indított.