Botrány a LIBE-bizottságban: cenzúrázták Janez Janša videóját

Orbán Viktor szövetségesét, a jobboldali szlovén kormányfőt sem kedvelik a brüsszeli liberálisok.

Ezt ne hagyja ki! Oltási munkacsoport: Hazudnak a DK-s polgármesterek

Kaotikus jelenetek zajlottak péntek délután az Európai Parlament (EP) állampolgári jogi (LIBE) szakbizottságában: az EP-képviselők Janez Janša szlovén miniszterelnök részvételével vitáztak volna a szlovén média, valamint jogállamiság helyzetéről, ám az ülés végül megszakadt,

mert a kormányfő által kért videót nem játszották le az EP-ben

– írja a Magyar Nemzet.

A több órán át tartó meghallgatáson egyébként számos meghívott mondott véleményt a szlovén helyzetről, például Barbara Štrukelj, a szlovén állami sajtóügynökség vezetője, valamint Peter Svetina szlovén ombudsman. Amikor azonban a jobboldali miniszterelnökre, Janšára került a sor, ő hiába kérte, hogy a szlovén médiahelyzetet bemutató videóját játsszák le: a liberális Sophie in ‘t Veld, az ülés elnöke azt megtagadta a miniszterelnöktől, mondván: erre a protokoll szerint nincs lehetőség a LIBE-ülésein, ráadásul a szlovénok túl későn küldték el a szakbizottságnak a videót. – Három órával ezelőtt megkapták a felvételt. Feltételezem, hogy az Európai Parlament munkatársait elég jól fizetik ahhoz, hogy megoldják a feladatot – mondta Janez Janša. Miután kérésének nem tettek eleget, kérte, hogy az ülést halasszák el. – Azt hittem, önök kíváncsiak az érem másik oldalára is – hangoztatta Janša.

Az eset után a Twitteren azt írta: sajnálatos, hogy a LIBE és Sophie in ‘t Veld a sajtószabadság helyzetét vizsgálja, ám cenzúráznak egy olyan videót, amely a sajtószabadság problémáit, valamit az újságírókat ért atrocitásokat mutatja be.

Az EP-s bürokrácia mértékét jól jelzi, hogy miután Janša kilépett a virtuális ülésről, a balliberális képviselők tovább hitetlenkedtek a szlovén kérésen. Sophie in ‘t Veld szerint ők „minden tiszteletet megadtak a szlovén miniszterelnöknek”, míg a német baloldali Katarina Barley arról beszélt: Janša, ha annyira akarja, akár a Twitteren is elküldhetné nekik a videót. Sergey Lagodinsky német zöldpárti politikus ugyancsak megdicsérte In ‘t Veld „helytállását”. Mint mondta, ő maga nem azért jár az EP-be, hogy videókat nézzen.

A Momentum EP-képviselője, Donáth Anna csalódottságának adott hangot: szerinte az EP-képviselők heteken át szervezték át a programjukat, csak azért, hogy végre kérdezhessenek a szlovén miniszterelnöktől.

A Magyar Nemzet írt róla korábban: a szlovén EU-elnökség közeledtével az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a brüsszeli sajtó egy része is nyomás alá helyezi Ljubljanát jogállamisági problémákra hivatkozva. Janša a balliberális Politico újságíróival többször online kommentháborút vívott az elmúlt hetekben, ami miatt – példátlan módon – még az Európai Bizottság berkeiből is bírálták a jobboldali miniszterelnököt. A kritikusok február végén egyébként szlovéniai meghívót is kaptak, hogy tényfeltáró misszió keretében győződhessenek meg az ország helyzetéről.