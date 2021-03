Budai Gyula: csalással szerezhette meg jogi szakvizsgáját Czeglédy Csaba

Saját cége igazolhatta le Gyurcsány Ferenc felfüggesztett ügyvédjének, Czeglédy Csabának a szakvizsgájához kötelező három éves, jogi munkakörben eltöltött gyakorlati idejét – minderről Budai Gyula fideszes országgyűlési képviselő beszélt hétfőn. A politikus parlamenti felszólalásában szégyennek nevezte, hogy „a baloldal engedelmeskedve vezérének, Gyurcsány Ferencnek, továbbra is mentegeti az Ügyvédi Kamarából kizárt, adócsaló, bűnöző ügyvédet!” – olvasható a PestiSrácok cikkében.

A PestiSrácok.hu már 2014-ben írt arról, hogy igencsak furcsa körülmények között szerzett jogi szakvizsgát Szombathely volt alpolgármestere, az MSZP színeiben már akkor is aktívan politizáló Czeglédy. Az akkori tényfeltáró cikkben úgy fogalmaztak: a politikus eljárása összeférhetetlenséget, illetve okirathamisítást is felvet. Czeglédy azonban sajtópert kezdeményezett, leszögezve, hogy jogszerűen szerezte ügyvédi szakvizsgáját, a cikk pedig azt a látszatot kelti, mintha egyfajta zugügyvédként tevékenykedne. A zűrös múltú, 2002-ben adócsalásért jogerősen is felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt Czeglédy Csaba ugyanis éppen abban az időszakban töltötte három éves joggyakorlati idejét, amikor főállásban volt Szombathely alpolgármestere. Márpedig az idevonatkozó rendelet egyértelműen kimondja, hogy csak jogi képesítéshez kötött, főállású munkakörben töltött szakmai gyakorlati idő számítható be a szakvizsga előfeltételeként. A rendelet nem nevesíti a beszámítható munkakörök között az alpolgármesteri tisztséget – írja a PestiSrácok.hu.

Czeglédy akkor a PestiSrácok.hu-nak elmondta: a budapesti Monopoly Kft.-nél, főállású jogi előadóként, ügyvéd felügyelete mellett végezte el joggyakorlatát. Ez azért is érdekes, mert így munkanapokon és munkaidőben egyszerre két helyen kellett lennie: Budapesten és Szombathelyen. Az önkormányzati törvény értelmében Czeglédynek, alpolgármesterként – néhány kivételtől eltekintve – nem lehetett volna egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonya – jegyzi meg a hírportál.

Erre az anomáliára hívta fel a figyelmet mai parlamenti felszólalásában Budai Gyula is. A kormánypárti politikus hangsúlyozta: az alpolgármesterség nem követeli meg a jogi végzettséget, valamint e jogviszonyt a szakvizsgáról szóló rendelet sem nevesíti a gyakorlathoz beszámítható munkakörök között! Az akkor hatályos Önkormányzati törvény pedig nyomatékosan rögzíti, hogy az alpolgármester a tudományos, oktatói, lektori, szerkesztői, művészeti és jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység kivételével egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem létesíthet. Czeglédy Csaba nem kapott a Közgyűléstől ilyen jellegű felmentést, és nem is kaphatott mivel az Önkormányzati Törvény ebben a kérdésben kógens jogszabály.

Véleménye szerint mindez felveti annak gyanúját, hogy „a baloldal adócsaló ügyvédje aligha teljesíthette jogszerűen a kötelező három éves, jogi munkakörben eltöltött gyakorlati idejét, ezt azonban mégis leigazolták. Mégpedig annál az ingatlanközvetítéssel foglalkozó MONOPOLY Kft.-nél, amelynek Czeglédy, a Humán Operátor Zrt-n keresztül tulajdonosa is volt.” Budai Gyula szerint a trükkök százait ismerő Czeglédy még attól sem riadt vissza, hogy a törvényt kijátszva tegyen szert – az ügyvédi munkájához egyébként elengedhetetlen képesítésére.

Szégyen, hogy a baloldal engedelmeskedve vezérének, Gyurcsány Ferencnek, továbbra is mentegeti az Ügyvédi Kamarából kizárt, adócsaló, bűnöző ügyvédet! – hangsúlyozta a politikus, aki közérdekű adatigénylésben kérte a Vas Megyei Ügyvédi Kamarát arra, hogy küldjék meg számára azt az igazolást, melyet „Czeglédy Csaba Adrián részére állítottak ki a 3 éves joggyakorlat leigazolására, és amely egyben előfeltétele volt a jogi szakvizsgára való bocsájtásnak”. Budai Gyula parlamenti felszólalásban felidézte azt is, hogy a Veszprém Megyei Bíróság 2003. június 11-én Czeglédy Csabát adócsalás és más bűncselekmények miatt egy év négy hónap börtönre ítélte, melynek próbaidejét 3 évre felfüggesztették. Arra az ítéletre is emlékeztetett, melyben a Szombathelyi Városi Ügyészség 2000. augusztus 21-én Czeglédy Csaba vádlottat megrovásban részesítette 11 rendbeli jogosulatlan adatkezelés, valamint kétrendbeli magánokirat-hamisítás vétsége miatt. A kormánypárti politikus szerint ezek az ítéletek egyértelműen igazolják, hogy egy olyan bűnözővel van dolgunk, akit már adócsalás miatt elítéltek és nem áll messze tőle a bűncselekmények elkövetése.

A PestiSrácok.hu-nak Budai Gyula telefonon annyit mondott el: erős kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy szabályszerűen igazolták volna le Czeglédy Csaba jogi szakvizsgához szükséges három éves időtartamot.

Az ügyben még 2014-ben egy érdekes bíróság előtti egyezséget kötött a PestiSrácok.hu Czeglédy Csabával. Az akkor az újságírókkal még jóval kulturáltabban viselkedő (az MSZP-n belül már akkor is a gyurcsányistákhoz tartozó) politikus a fent idézett cikkre indított sajtóperében nem vitatta a most Budai Gyula által is felhozott anomáliát, csupán annyit kért leírni, „a cikk egy olyan összeférhetetlenségi problémát vet fel, amelyet megítélni az arra illetékességgel rendelkező fórumok jogosultak.” Ezt, mivel eredeti tényállításaikon mit sem változtatott, annak idején helyesbítésként készséggel le is közölték, a további fölösleges pereskedés elkerülése érdekében – olvasható a PestiSrácok cikkében.