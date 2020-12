Deutsch Tamás elnézést kért a néppárti EP-képviselőktől

Deutsch Tamás egy, az Európai Néppárt európai parlamenti (EP) képviselőinek küldött levelében kért elnézést korábbi nyilatkozatáért. „Szerencsétlen hasonlattal éltem, ezt most visszavonom” – írta az EP-képviselő, akinek tagságáról szerda este szavaznak az EP-frakcióban. „Nekünk fideszes és KDNP-s képviselőknek egyetlen forgatókönyvünk van: csütörtöktől is az Európai Néppárt tagjaiként folytatjuk az európai parlamenti munkát” – mondta a politikus kedden Brüsszelben újságíróknak.

A lap látta az azóta nyilvánosságra hozott, keddi keltezésű levelet, ebben a Fidesz–KNDP európai parlamenti delegációjának vezetője azt írja: nem állt szándékában megsérteni sem Manfred Weber frakcióvezetőt, sem a képviselőtársait, sem pedig magát a pártcsaládot.

„Szerencsétlen hasonlattal éltem, ezt most visszavonom” – írta az EP-képviselő, aki a néppártiaknak küldött levelében reményét fejezi ki aziránt, hogy csökkenthetők a meglévő feszültségek. „Válsághelyzetben vagyunk, az egységünk megtartása talán sosem volt ilyen fontos ” – húzza alá levelében Deutsch.

A Magyar Nemzet írt róla korábban, hogy a Fidesz politikusának tagságáról szerda este szavaz az Európai Néppárt EP-frakciója. Deutsch lehetséges kizárása azután került terítékre, hogy a politikus a Magyar Nemzetnek adott korábbi interjúban kritikával illette a frakcióvezetőt és az általa védelembe vett jogállamisági mechanizmust. „A Gestapo és az ÁVH is azt mondta, ami most a tervezett mechanizmussal kapcsolatban rendszeresen elhangzik: akinek nincs takargatnivalója, annak nincs félnivalója” – fogalmazott akkor egy Manfred Weber-idézetre reagálva. Deutsch azóta több alkalommal is elnézést kért a kijelentéséért.

Maradnak a néppártban

– ezt Deutsch már brüsszeli újságíróknak mondta kedden az Európai Parlamentben. Mint fogalmazott, a szerdai frakcióülésen a korábbinál jóval higgadtabb, józanabb hangnemre számít. – Az e-mailváltások és folyosói beszélgetések ebbe az irányba mutatnak. Az Európai Néppárt ereje ugyanis mindig az egységében volt – fogalmazott a politikus, aki szerint a néppárt épp az „Egység a sokféleségben” jelmondat alapján működik, emiatt tud ma is a legnagyobb támogatottsággal bíró politikai párt lenni Európában. Doorstep nyilatkozatában Deutsch Tamás megerősítette azt is, hogy nem állt szándékában megsérteni sem Webert, sem a néppárti EP-képviselőket, sem pedig a pártcsaládot.